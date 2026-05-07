Wer bei Google häufiger Nachrichten von MOPO.de sehen möchte, kann die MOPO jetzt als bevorzugte Quelle festlegen. Das geht ganz einfach – sogar direkt per Link. Hier erklären wir, wie.

Möchten Sie bei Google häufiger Nachrichten von der MOPO sehen – etwa zu Hamburg, dem HSV und dem FC St. Pauli, zu Blaulicht-Themen, Verkehr und allem, was die Stadt und den Norden bewegt? Dann können Sie MOPO.de ab sofort als bevorzugte Quelle in der Google-Suche auswählen – und damit selbst mitbestimmen, welche Medien Ihnen dort häufiger angezeigt werden.

Google hat dafür die Funktion „Preferred Sources“ eingeführt. Damit können Nutzerinnen und Nutzer Nachrichtenseiten auswählen, die sie besonders interessieren. Artikel dieser Medien erscheinen dann häufiger und sichtbarer in den Google-Ergebnissen – zum Beispiel im Bereich „Top-Nachrichten“ oder unter „Aus Ihren Quellen“.

Andere Nachrichtenseiten verschwinden dadurch nicht. Sie bleiben weiterhin sichtbar. Die ausgewählten Quellen bekommen aber mehr Gewicht. Voraussetzung: Sie benötigen ein Google-Konto und müssen eingeloggt sein.

Zwei Möglichkeiten: So legen Sie MOPO.de als bevorzugte Quelle fest

So wählen Sie MOPO.de bei Google als bevorzugte Quelle aus:

Am einfachsten geht es direkt über diesen Link: Legen Sie MOPO.de als bevorzugte Quelle fest, indem Sie auf den Link klicken und im erscheinenden Fenster den Haken bei MOPO.de setzen.

Alternativ können Sie die Einstellung auch direkt in der Google-Suche vornehmen. Suchen Sie dafür auf google.de nach einem aktuellen Nachrichtenthema. Klicken Sie anschließend auf das Sternsymbol neben der Überschrift „Schlagzeilen“ über der Nachrichtenbox. In dem Menü können Sie nach „MOPO.de“ suchen und die Seite als bevorzugte Quelle auswählen. Danach einfach die Suchanfrage aktualisieren.

So bekommen Sie bei Google künftig noch schneller mehr Nachrichten aus Hamburg – direkt von der MOPO.

Häufige Fragen zu bevorzugten Quellen bei Google

Viele Nutzerinnen und Nutzer fragen sich: Werden mir dann nur noch MOPO-Artikel angezeigt? Nein – Google zeigt weiterhin auch Nachrichten anderer Medien an. Wenn Sie MOPO.de als bevorzugte Quelle festlegen, erscheinen MOPO-Artikel lediglich häufiger und sichtbarer, sofern sie zu Ihrer Suche passen. Das betrifft vor allem Nachrichtenbereiche wie „Top-Nachrichten“, „Schlagzeilen“ oder „Aus Ihren Quellen“ – nicht die komplette normale Google-Suche. Die Einstellung gilt außerdem nur für Ihr eingeloggtes Google-Konto und kann jederzeit wieder geändert oder entfernt werden.