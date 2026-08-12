Hamburgs Bushäuschen sind zum Großteil in Besitz von Werbekonzernen. Jetzt erneuert die Stadt die bisherigen Verträge – und bekommt 400 neue Wartehäuschen.

Die Verträge mit der Werbefirma für das Aufstellen der Bushaltehäuschen laufen im Dezember 2026 aus. Florian Quandt

Im Trockenen auf den Bus warten und nebenher Werbung anschauen: Der Großteil der 2250 Bushäuschen in Hamburg, gehört den Werbekonzernen Ströer und JCDecaux – dafür kümmern sie sich um deren Installation und Instandhaltung. Jetzt wurde der Vertrag mit einigen Änderungen erneuert – außerdem gibt es 400 neue Bushäuschen

Rund 400 neue Bushäuschen soll es laut des erneuerten Vertrags zwischen der Stadt und Ströer/ JCDecaux geben. Alle neuen Unterstände sollen mehr Komfort und Sicherheit im Alltag bieten, barrierefrei sein und mit altersgerechten Sitzmöbeln – mit Rücken und Armlehnen – ausgestattet werden. Und es gibt weitere Neuerungen:

Neuer Werbe-Deal: Das ändert sich an Hamburgs Bushaltestellen

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Mehr Gründächer und Tierschutz: 100 zusätzliche Haltestellen mit Gründach sind geplant, diese dienen der Tier- und Pflanzenwelt. Aktuell gibt es erst sieben Fahrgastunterstände mit Gründach, weil bestehende Haltestellen aus statischen Gründen nicht umgerüstet werden können.

Zum Schutz von Vögeln werden außerdem entsprechende Markierungen an den Scheiben von allen 400 neuen Anlagen angebracht. Die Idee von Solaranlagen auf Bushäuschen wurde aufgrund der geringen Flächen und der Statik nach Angaben des Verkehrssenators wieder verworfen.

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Weniger Werbeflächen: Zusätzliche digitale Anlagen werden nur erlaubt, wenn dafür analoge Anlagen abgebaut werden – Verhältnis 1: 1,5. Damit sollen bis zu 170 Anlagen wegfallen.

Mehr Kultur: Es gibt ein verbindliches Kontigent zum Ausspielen von Kultur- und Eigenwerbung auf allen digitalen Werbeanlagen. Bisher bezogen sich die Kontingente für Eigenwerbung der Stadt nur auf analoge Werbetafeln. Das Kontigent kann auch für Kulturveranstaltungen zum Einsatz kommen.

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30 Millionen Euro für Hamburg

Tjarks zeigte sich zufrieden. Durch den neuen Vertrag erwarte die Stadt „weiterhin stabile Einnahmen von um die 30 Millionen Euro jährlich“. Im Vergleich zu anderen Städten habe Hamburg damit einen „sehr sehr guten Werberechtsvertrag“.

Für die rund 3000 weiteren Werbeflächen wie etwa Litfaßsäulen bleiben die Unternehmen ebenfalls zuständig. Für die Änderungen im Vertrag hatte sich die Bürgerschaft auf Antrag von SPD und Grünen bereits Anfang dieses Jahres eingesetzt.

Initiative „Hamburg Werbefrei“ kämpfte gegen Außenwerbung

Tatsächlich erinnern einige der Änderungen in abgeschwächter Form an das gescheiterte Volksbegehren „Hamburg Werbefrei“ aus dem Frühjahr. Für einen Volksentscheid hätten sie 66.000 Unterschriften sammeln müssen – am Ende fehlten knapp 15.000.

Die Initiative argumentierte, dass digitale Außenwerbung dem Klima schade, Energie koste und vom Straßenverkehr ablenke. Während die Initiative um Stimmen rang, schaltete der „Fachverband für Außenwerbung“ (FAW) eine bundesweite Kampagne für Außenwerbung, was zu Streitigkeiten führte, die bis vors Verfassungsgericht führten. Mit den neuen Vertragsbedingungen hofft die Stadt nun, Frieden schaffen zu können.