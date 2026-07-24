Seit ungefähr zwei Jahren dürfen Erwachsene in Deutschland legal Cannabis besitzen und rauchen. Jetzt zeigt eine Studie von Hamburger Forscherinnen und Forschern, dass immer mehr Menschen wegen Gras im Krankenhaus landen.

Die Zahl der Fälle, bei denen Menschen wegen eines Cannabis-Rauschs ins Krankenhaus mussten, stieg seit der Teillegalisierung um etwa ein Drittel. Die Zahl der durch den Konsum hervorgerufenen Psychosen nahm demnach um ein Sechstel zu. Diese Zahlen ermittelten Forscherinnen und Forscher vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) im Auftrag des Bundesgesundheitsministerium.

Von Januar 2022 bis September 2025 wurden die Daten erfasst und ausgewertet. Insgesamt waren es bundesweit rund 1000 zusätzliche Fälle, wie der NDR berichtete.

Der Verdacht: Apotheken-Cannabis ist schuld

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Was besonders überrascht: Die Zahl der Kiffer und Kifferinnen ist in Deutschland seit der Teillegalisierung kaum gestiegen. Das hatten Studien bereits gezeigt. Doch die Forscherinnen und Forscher haben einen Verdacht, wie es zu den hohen Fällen kommen könnte: Durch das neue Gesetz, würde es demnach leichter sein, medizinisches Cannabis aus Apotheken zu kaufen.

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Dieses Gras sei meist stärker als die Sorten, die ansonsten konsumiert werden. Deshalb könnte der Anstieg der Cannabis-Diagnosen auf diese medizinischen Blüten zurückzuführen sein, so die Vermutung.

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Zahl der Süchtigen in Kliniken stieg nicht

Was die neue Studie auch zeigt: Zwar sind die Akut-Fälle angestiegen – mehr Cannabissüchtige wurden aber nicht verzeichnet.

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Die gesundheitspolitische Sprecherin der Hamburger CDU-Fraktion, Christin Christ, spricht angesichts der Studie von einem „deutlichen Warnsignal”. Die Teillegalisierung sei ein gesundheitliches Risiko für die Bevölkerung, sagte Christ dem NDR. (tfs)