Hamburgs neues Lobbyregister soll sichtbar machen, wer Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt – jetzt geht es an die technische Umsetzung.

Wer nimmt Einfluss auf Hamburgs Politik – und mit welchen Argumenten? Das soll künftig ein Lobbyregister sichtbar machen. SPD, CDU, Grüne und Linke wollen dafür jetzt bis zu 621.000 Euro bereitstellen.

Mit dem Geld sollen die digitale Fachanwendung und die nötige IT-Infrastruktur aufgebaut werden. Über den gemeinsamen Antrag berät die Hamburgische Bürgerschaft am 1. Juli. Starten soll das Register am 1. September 2027.

Interessen sollen transparent gemacht werden

Anzeige

Das Ziel: Bürgerinnen und Bürger sollen besser nachvollziehen können, welche Interessen bei politischen Entscheidungen eine Rolle spielen. Die Fraktionen betonen, das Register solle Transparenz schaffen, Vertrauen stärken und politische Einflussnahme verständlicher machen.

Grünen-Digitalpolitikerin Eva Botzenhart nennt das Lobbyregister einen „wichtigen Baustein für mehr Transparenz“. SPD-Geschäftsführer Ole Thorben Buschhüter betont, es solle nicht nur zeigen, wer Lobbyarbeit betreibt, sondern auch, welche Argumente dabei vorgebracht werden.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Das ist Hamburgs neue Antisemitismusbeauftragte

Auch CDU und Linke unterstützen den Schritt. CDU-Politiker Dennis Gladiator spricht von einer Grundlage für mehr Vertrauen in politische Entscheidungen. Linken-Politikerin Carola Ensslen nennt die Umsetzung „überfällig“ – und fordert, Transparenz weiter auszubauen.