Mehr als 60 Flugausfälle in Hamburg wegen Streiks

Schlechte Nachrichten für Reisende, die vom Airport Hamburg aus abheben wollen: Voraussichtlich werden auch am Freitag viele Flüge entfallen. Die Arbeitsniederlegung der Piloten der Lufthansa soll erst in der Nacht enden.

Streiks bei der Lufthansa haben am Donnerstag erneut zu Flugausfällen am Hamburger Flughafen geführt. 46 der 52 Lufthansa-Flüge wurden dem Flughafen zufolge gestrichen. Die Zahlen umfassen Starts und Landungen, wie ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Bei der Lufthansa-Konzerntochter Eurowings entfielen 20 der 74 Flüge.

Streik bei Lufthansa: Ausfälle schon seit Wochenbeginn

Streiks des Lufthansa-Personals führen schon seit Wochenbeginn zu Ausfällen – auch in Hamburg. Zu den Streiks aufgerufen haben die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und die Kabinengewerkschaft Ufo. Die Ufo-Streiks sollen am Donnerstag enden. Die Arbeitsniederlegung der Piloten dauert voraussichtlich bis Freitagnacht.

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Auch am Freitag ist deshalb mit Ausfällen zu rechnen. Nach derzeitigem Stand sollen 44 der 50 Lufthansa-Flüge entfallen, wie der Flughafen mitteilte. Eurowings sei nicht betroffen. Ein Eurowings-Unternehmenssprecher sagte, die Airline gehe am Freitag von einem normalen Betrieb aus. (dpa)