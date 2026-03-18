Kühne jetzt noch reicher: Neue Rekordmarke geknackt

Neuer Rekord für den reichsten Mann Hamburgs: Logistik-Mogul (Kühne + Nagel, Hapag-Lloyd) und HSV-Mäzen Klaus-Michael Kühne hat mit seinem Vermögen die 40-Miiliarden-Dollar-Marke geknackt.

Das meldet das US-Magazin „Forbes“. Demnach hat der mittlerweile 88-jährige Hamburger mit Wohnsitz in der Schweiz sein Vermögen von 39,6 Milliarden US-Dollar (34,3 Milliarden Euro) im Jahr 2025 auf 41,9 Milliarden Dollar (36,3 Milliarden Euro) im aktuellen Ranking vermehrt.

Damit hat sich Kühnes Reichtum in den vergangenen sechs Jahren fast verdreifacht: 2020 waren es noch 14,2 Milliarden US-Dollar (12,3 Milliarden Euro).

Kühne im bundesweiten Vergleich nur auf Platz zwei

Im bundesweiten Vergleich liegt der gesundheitlich angeschlagene Kühne aber nur auf Platz zwei. Die Pole-Position gehört Lidl-Chef Dieter Schwarz (86). Er ist laut „Forbes“ mit 67,2 Milliarden Dollar (58,2 Milliarden Euro) der reichste Deutsche und die Nummer 29 im weltweiten Ranking. Kühne steht dort auf Platz 47.

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Globaler Spitzenreiter der Superreichen ist weiterhin der politisch rechtsaußen irrlichternde Tesla-Chef Elon Musk (54). Sein Vermögen kratzt mit unvorstellbaren 839 Milliarden Dollar (727 Milliarden Euro) bereits an der Billionen-Dollar-Marke. (tst)