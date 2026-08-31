Starke Regenfälle sorgten in Harburg für Einsätze der Feuerwehr. Der Keller einer Kita wurde überflutet und muss ausgepumpt werden.

Die Feuerwehr war mit einem Gerätewagen an der Kita im Einsatz. Andre Lenthe

Nach den Überschwemmungen auf der Buxtehuder Straße am Sonntagabend ist die Feuerwehr am Montagmorgen erneut in Harburg im Einsatz gewesen: dieses Mal in einer Kita.

Gegen 7 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Sterni-Park-Kita an der Buxtehuder Straße gerufen. Im Keller des Gebäudes stand das Wasser zwischen 20 und 30 Zentimeter hoch, wie die Feuerwehr der MOPO mitteilte. Die Feuerwehr ist weiterhin dabei, den Keller mit einer Tauchpumpe auszupumpen. Der Betrieb der Kita ist dadurch aber nicht eingeschränkt.

Am Sonntagabend war die Buxtehuder Straße nach starken Regenfällen zweimal überflutet worden. Ursache war nach Angaben von Hamburg Wasser ein defektes Regenwassersiel, das noch am Abend repariert wurde. (rei)