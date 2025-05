Mehr als 20 Grad, aber … So wird das Wetter in Hamburg am Wochenende

Der meteorologische Sommerbeginn steht an: Am Sonntag verabschiedet sich der Frühling und wird von der warmen Jahreszeit abgelöst – zumindest offiziell. Zwar klettern die Temperaturen am Wochenende auf über 20 Grad, ansonsten wird es aber eher ungemütlich.

Am Freitag gibt es in Hamburg 21 Grad. Die meiste Zeit hängen aber Wolken am Himmel, auch etwas Sprühregen ist im restlichen Norden möglich.

Gewitter in Hamburg erwartet

Ähnlich geht es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch am Samstag weiter. Das Wochenende startet stark bewölkt mit bis zu 24 Grad in Hamburg. Zwar kann es über den Tag hinweg einige Auflockerungen geben, in der Nacht ziehen dann jedoch wieder mehr Wolken auf. Schauerartiger Regen ist möglich, in Hamburg kann es auch gewittern. Die Temperaturen fallen auf 12 bis 15 Grad.

Am Sonntag wird der meteorologische Sommerbeginn eingeläutet – mit dicker Wolkendecke und immer wieder Regen und Gewittern. Dabei herrschen schwüle 22 Grad in Hamburg. Nachts klart der Himmel etwas auf und der Regen zieht ab, bei 8 bis 12 Grad.

Die neue Woche startet ebenfalls mit Wolken sowie Schauern und Gewitter. Mit 20 Grad ist es in Hamburg am Montag etwas kühler als am Wochenende. Vor allem in Schauernähe rechnet der DWD mit böigem westlichen Wind. (mwi)