Mehr als 14.000 Euro pro Quadratmeter: Das ist Hamburgs teuerste Straße

Wer plant, sich in Hamburg ein trautes Heim zu kaufen, muss für den Quadratmeter in einigen Straßen besonders tief in die Tasche greifen. Ein aktuelles Ranking zeigt die zehn teuersten Straßen Hamburgs. Bei einem Blick auf die Stadtteile gibt es eine Auffälligkeit.

Mehr als 5900 Euro kostet der Quadratmeter durchschnittlich in Hamburg. Wie eine aktuelle Berechnung des Onlineportals „Immowelt“ zeigt, muss für einen Blick auf die Alster allerdings noch deutlich mehr Geld auf den Tisch gelegt werden. Zuerst berichtete das „Abendblatt“.

Die meisten teuren Straßen in Rotherbaum

Demnach kostet ein Quadratmeter an der Straße Alsterufer stolze 14.152 Euro. Auch in der Warburgstraße werden 13.649 Euro pro Quadratmeter fällig – eine Differenz von 130 Prozent verglichen mit dem Durchschnittspreis. Auf Platz 3 der teuersten Straßen Hamburgs landet die Blumenstraße in Winterhude mit 13.585 Euro pro Quadratmeter.

Bei einem Blick auf die Rangliste der teuersten Straßen der Hansestadt fällt auf: Rotherbaum führt das Rennen der teuersten Wohnadressen mit gleich sieben Straßen in den Top Ten an. Zwei der teuersten Straßen liegen in Winterhude und eine in Harvestehude.

Demnach landet die Badestraße (13.488 Euro) auf dem 4. Platz. Danach folgen die Sophienstraße (13.408 Euro), der Pöseldorfer Weg (13.347 Euro), die Agnesstraße (13.340 Euro), die Alte Rabenstraße (13.265 Euro), die Milchstraße (13.184 Euro) und die Magdalenenstraße (13.176 Euro).

Deutschlands teuerste Straße ist in München

Im bundesweiten Vergleich wird Hamburgs Spitzenreiter am Alsterufer noch von München übertrumpft. Die Metropole im Süden Deutschlands hat die bundesweit höchsten Immobilienpreise – und auch die teuerste Straße: 15.891 Euro kostet der Quadratmeter in der Hotterstraße. Das ist nahezu doppelt so viel wie der ohnehin sehr hohe Durchschnittspreis in München, der bei 8249 Euro liegt. In Berlin führt der Goldfinkweg mit einem Quadratmeterpreis von 9157 Euro das Ranking der teuersten Straßen. In Hannover hingegen kostet der Quadratmeter in der teuersten Straße, dem Franziusweg, 5194 Euro.

Grundlage der Berechnungen von „Immowelt“ waren die Angebote für Wohnimmobilien im Bestand in den 15 größten Städten, die auf der Onlineplattform inseriert waren. Dabei handelt es sich um Angebotspreise, nicht um Abschlusspreise. Zudem wurden nur Straßen mit vorrangiger Wohnnutzung und mit mindestens 20 Adressen berücksichtigt. (mwi)