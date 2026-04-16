Mehr als 100.000 Euro: Grüne in Hamburg zahlten über Jahre Gehälter falsch

Eine Nachforderung in sechsstelliger Höhe, schwere Vorwürfe und politische Konsequenzen: Eine Affäre um Zahlungen bei den Hamburger Grünen sorgt für Wirbel.

Über Jahre hinweg sollen Zahlungen an den Landesvorstand falsch deklariert worden sein, so der Vorwurf. Nach einem Bericht der „Bild“ müssen nun rund 130.000 Euro an Sozialabgaben nachgezahlt werden. Hintergrund ist demnach, dass Bezüge offenbar als Aufwandsentschädigungen verbucht wurden – obwohl es sich um sozialversicherungspflichtige Einkommen gehandelt haben soll.

Gehalts-Affäre bei den Grünen: CDU fordert Konsequenzen

Die Deutsche Rentenversicherung stellte die Nachforderung nach einer entsprechenden Prüfung. Für die Partei bedeutet das eine erhebliche finanzielle Belastung – und wirft zugleich Fragen zur internen Organisation und Verantwortung auf. Besonders im Fokus stehen dabei auch Zahlungen an die damalige Landesvorsitzende und heutige Wissenschaftssenatorin Maryam Blumenthal.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Luisa Neubauer im MOPO-Interview: „Ich bin immer noch das Mädchen, das seinen Vater zu früh verlor”

Sommerurlaub: Wird alles teurer? Wo’s noch Schnäppchen gibt

Plattdeutsch-Boom: Ihre Kurse sind ständig ausgebucht

Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

16 Seiten Sport: Vor dem Derby! Legende Ailton packt aus

28 Seiten Plan 7: Endlich wieder nachts ins Museum & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Die Hamburger CDU verlangt eine umfassende Aufklärung. Dennis Gladiator, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion, erklärte: „Wenn sich bestätigt, dass führende Vertreterinnen und Vertreter der Grünen über Jahre hinweg versucht haben, ihre Bezüge als angebliche Aufwandsentschädigungen zu deklarieren, um Sozialabgaben zu umgehen, dann ist das ein schwerwiegender Vorgang.“

Weiter sagte er: „Wer in Verantwortung als Parteivorsitzende mit solchen Tricks arbeitet, kann als Senatorin kaum glaubwürdig für den Staat tätig sein, den man an anderer Stelle benachteiligt hat. Für politische Ämter gilt: Integrität ist keine Option, sondern eine Grundvoraussetzung. Sollte sich der Verdacht erhärten, wäre Frau Blumenthal im Senat nicht weiter tragbar.“

Grüne weisen Vorsatz zurück

Die Grünen weisen den Vorwurf eines bewussten Fehlverhaltens zurück. Auf Anfrage der „Bild“ erklärten sie: „Die Deutsche Rentenversicherung hat die bisherige Praxis sowohl im Jahr 2017 als auch im Jahr 2020 bestätigt. Die letzte Prüfung kam nun zu einem anderen Ergebnis und bezog sich dabei auf eine sich verändernde Rechtsprechung. Unsere bisherige Praxis hatten wir im Jahr 2023 durch ein externes Gutachten bestätigen lassen.“ Man habe sich „zu jeder Zeit an Recht und Gesetz gehalten“. Vorstand und Landesfinanzrat hätten die Umstellung zudem schon vor dem Bescheid der Rentenprüfung beschlossen.

Das könnte Sie auch interessieren: Warum Autofahren bald deutlich langsamer in Hamburg wird

Intern gibt es bei den Grünen aber dennoch Ärger. Parteimitglieder fordern wohl per Antrag, die nachzuzahlende Summe anteilig auf aktuelle und ehemalige Vorstandsmitglieder umzulegen. Der Landesverband teilt dazu mit: „Der Landesverband hat juristisch prüfen lassen, was rechtlich möglich ist: drei Monate rückwirkend. Dies wurde entsprechend bezahlt.“ (rei)