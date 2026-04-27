Es ist ein absolutes Mammutprojekt und die größte Investition, die Hamburg unter Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bislang getätigt hat: Die neue U-Bahn-Linie U5. Sie soll einmal auf 25 Kilometern Bramfeld im Osten mit Lurup und Osdorf im Westen verbinden. Doch bis es so weit ist, wird es noch viele Jahre und vor allem Baustellenflächen brauchen. Zwischendurch wurde für letzteres sogar mal die Außenalster in Betracht gezogen, was eine große Empörungswelle auslöste. Jetzt hat die Hochbahn eine vorläufige Entscheidung über sechs XXL-Baustellenflächen im gesamten Stadtgebiet getroffen – die betrifft unter anderem den Dom.





