Neue Stadt, gleiche Mühle, neue Liebe: Im November feiert „Moulin Rouge! Das Musical“ in Hamburg Premiere. Jetzt steht fest, wer auf der Bühne des Theaters am Großmarkt tanzt, singt und Herzen bricht.

Das Bühnenbild von „Moulin Rouge! Das Musical” im Musical Dome in Köln. Nach dem Umbau wird das Theater am Großmarkt ähnlich aussehen. Johan Persson

Hamburg bekommt eine neue Musical-Attraktion: Im November feiert „Moulin Rouge!“ im Theater am Großmarkt Premiere. Nach mehr als 1000 Shows in Köln zieht die Produktion mit Teilen des alten Ensembles, einer neuen Satine und der aufwendigen Kulisse in die Hansestadt.

Das Moulin Rouge in Paris ist weltberühmt. Das legendäre Varieté inspirierte auch den Film „Moulin Rouge!“ mit US-Schauspielerin Nicole Kidman. Die Geschichte von Satine, dem „funkelnden Diamanten“, dem Schriftsteller Christian und dem Nachtclubbesitzer Harold Zidler wird seit 2022 als Musicalversion in Deutschland aufgeführt – zunächst im Kölner Musical Dome. Nach mehr als 1000 Shows endet dort nun die Spielzeit, bevor sie im November in Hamburg fortgesetzt wird.

Neue Heimat: Theater am Großmarkt

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Mae Ann Jarolan saß in einem Bus in London, als sie die Zusage für ihre Rolle als Satine bekam. Zuvor hatte sie ihre Agentur gezielt nach dieser Rolle gefragt. Nun freut sich die gebürtige Schweizerin darauf, für das Projekt nach Hamburg zurückzukehren – in die Stadt, in der sie bereits 2016 lebte, bevor sie im vergangenen Jahr nach London zog. Seit Sonntag ist sie zurück, die ersten Proben laufen bereits. Am ersten Tag aß sie gleich drei Franzbrötchen – so sehr hatte sie ihre frühere Wahlheimat vermisst.

An ihrer Seite steht Jonas Hein als Christian, der die Rolle bereits seit dreieinhalb Jahren in Köln spielt. Der Wechsel nach Hamburg bedeutet für ihn – wie er es beschreibt – einen frischen Nordwind, der ihm hilft, neue Facetten seiner Figur zu entdecken. Über die Zeit sei die Grenze zwischen ihm und der Rolle immer schmaler geworden: „Die Figur wird zu mir, ich werde zur Figur.” Er sagt, Christians Weltoffenheit und Unvoreingenommenheit hätten ihm auch als Jonas die Sicherheit gegeben, sich in neuen Situationen zu entspannen.

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Jonas Hein ist der Darsteller von Christian und Mae Ann Jorolan spielt Satine in der Hamburger Produktion von Moulin Rouge! Das Musical. Johan Persson

Gavin Turnbull (Harold Zidler) bleibt der Produktion ebenfalls treu. Als ehemaliges Mitglied des „König der Löwen“-Casts kehrt er nach Hamburg zurück. Die bisherige Kölner Satine wechselt hingegen nicht mit nach Hamburg – möglicherweise aus familiären Gründen im Zusammenhang mit dem Umzug.

Von Harry Potter zu Moulin Rouge

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Wo bislang Zauberstäbe geschwungen wurden, wird bald der Cancan getanzt. Ab dem 27. Juli beginnt der Umbau des Theaters am Großmarkt, bis jetzt Spielstätte von „Harry Potter und das verwunschene Kind”. Technischer Leiter Adrian Stoica und sein Team haben dafür lediglich vier Wochen Zeit. Neue Scheinwerfer, andere Bestuhlung, rote Vorhänge, 39 Kronleuchter, die Herzstücke der Kölner Kulisse: Ein 220 Kilogramm schwerer Elefant, die berühmte rote Mühle und zahlreiche weitere Bühnenelemente müssen aus Köln nach Hamburg transportiert und dort neu aufgebaut werden.

160 Jahre Musikgeschichte an einem Abend

Musikalisch spannt das Stück einen weiten Bogen. „160 Jahre Musikgeschichte, von Offenbach bis Lady Gaga“, so beschreibt der musikalische Leiter Philipp Gras die musikalische Bandbreite der Show. Im Schnitt wechselt alle acht Takte das Genre, mehr als 70 Songs sind zu Medleys verwoben, der Großteil davon auf Englisch, einige Titel ins Deutsche übersetzt. Sein persönlicher Favorit: das Medley „Forever Diamonds“, das Beyoncés „Single Ladys“ mit Marilyn Monroes „Diamonds Are a Girl’s Best Friend“ verbindet.

So sieht das Bühnenbild von „Moulin Rouge! Das Musical” noch im Kölner Musical Dome aus, bald im Theater am Großmarkt in Hamburg. Johan Persson

Theaterleiter Marcel Neitzel beschreibt die Show selbst als eine „der großen Kontraste“, voller Energie und gleichzeitig sehr menschlich, mit einem klaren Bezug zu Werten.

Warum ausgerechnet Hamburg

Auf die Frage, warum das Musical nach Hamburg kommt, fällt die Antwort einheitlich aus: Nachtleben, Musicaltradition, ein Stück, das hierhergehört. Für die Beteiligten bietet Hamburg aus mehreren Gründen den passenden Standort: die Musicaltradition, das Nachtleben und die Verbindung zur Geschichte des Stücks. Hauptdarsteller Jonas Hein findet sogar: „Nirgends in ganz Deutschland oder vielleicht sogar auf der ganzen Welt wird dieses Gefühl von Bohemian sein und von dieser Freiheit, allein wenn man auf die Reeperbahn und auf die Große Freiheit geht, so gut repräsentiert wie in Hamburg.”

Das originale Moulin Rouge haben die beiden Hauptdarsteller:innen bisher noch nicht besucht, aber planen das im Falle zusammen zu machen. Lachend ergänzt Hein: „Wir buchen morgen!” Womöglich wird die nächste Zeit aber wohl eher für Proben, Proben und noch mehr Proben draufgehen.

Was das Publikum erwartet? Schon im Foyer soll der Alltag hinter sich gelassen werden, das Eintauchen beginnt vor dem ersten Ton. Am 5. November zeigt sich, ob die Mischung aus Pariser Bohème, Pop-Hits und Hamburger Großstadtflair auch das Publikum im Theater am Großmarkt begeistert.