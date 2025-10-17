Stau-Wochenende noch schlimmer: B75 im Hamburger Süden komplett dicht

Die Herbstferien beginnen – und auf den Straßen wird es eng. Nun kommt auch noch eine Wochenend-Baustelle im Hamburger Süden hinzu: Die B75 Richtung Süden wird ab Freitag um 19 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Georgswerder und Hamburg-Kornweide/Wilhelmsburg-Süd voll gesperrt. Grund: Der lärmmindernde Asphalt wird erneuert.

Die Sperrung soll bis Montag, 5 Uhr, erfolgen. Bereits am vergangenen Wochenende wurde die Fahrbahn in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Kornweide/Wilhelmsburg-Süd und Hamburg-Wilhelmsburg-Mitte saniert. Nun folgt die Fahrbahn in Richtung Süden.

Hintergrund: Die Fahrbahnen haben im Jahr 2019 lärmmindernden offenporigen Asphalt bekommen. Die Haltbarkeitsdauer von etwa sechs bis acht Jahren ist vorbei. Jetzt muss die Deckschicht erneuert werden, da die Lärmminderung nicht mehr vollständig gegeben ist.

B75: Staugefahr im Süden – das sind die Umleitungen

Eine Umleitung ist ab der Anschlussstelle Hamburg-Georgswerder eingerichtet und führt über die A255 und die A1 Richtung Süden bis zur Anschlussstelle Hamburg-Stillhorn (37). Von dort geht es über die Straße Kornweide zurück in Richtung Wilhelmsburg. Die Auffahrten an den Anschlussstellen Hamburg-Georgswerder und Hamburg-Wilhelmsburg-Mitte in Richtung Süden bleiben während der Bauarbeiten gesperrt.

Die Verkehrsteilnehmenden werden dringend gebeten, der ausgeschilderten Umleitungsstrecke zu folgen und nicht auf Nebenstraßen auszuweichen.

Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, kann es kurzfristig zu Terminverschiebungen kommen. (ee)