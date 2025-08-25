Nur sechs Monate nach dem Einzug in ihre neue Wohnung zeigt der Wasserzähler von Dennis S. (50) und seiner Frau einen unglaublichen Wert an: Eine Million Liter Wasser sollen die beiden in einem halben Jahr demnach verbraucht haben. Und das ganz ohne Garten oder Swimmingpool. Der Grund könnte ein seltener Defekt im Zähler sein, der aber schwer nachzuweisen ist. Der Wasserversorger Hamburg Wasser besteht trotzdem auf das Begleichen der saftigen Rechnung von 4500 Euro.

