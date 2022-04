Mega-Hit-Marathon: Das sind die Lieblingssongs der Hamburger

Seit 1989 gehört dieses Event für viele Hamburger zum Osterfest einfach dazu: Der „Oster-Mega-Hit-Marathon“ von Radio Hamburg. Vor der Corona-Pandemie strömten zu diesem Anlass über 10.000 Hamburger in die Innenstadt, um den finalen Hit-Countdown live mitzuverfolgen. Seit 2020 muss die Veranstaltung leider ausfallen. Die Lieblingssongs der Hamburger gab’s dennoch auch in diesem Jahr.

John Ment und sein Osterteam mit den Moderatoren Anke Hanisch, Luca Büttner, Natalie Strauss, André Kuhnert, Tim Gafron und Alex Kühl präsentierten den finalen Countdown bis Montagabend wieder von der wohl „kleinsten Bühne der Welt“ im Studio von Radio Hamburg. Wer sonst in der Innenstadt bei Liveauftritten mitfeierte, verfolgte den finalen Countdown der Lieblingshits der Hamburger wieder von Zuhause aus.

Radio Hamburgs Oster-Hitparade: Auffällig viele Friedens-Songs dabei

Auffällig: Aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine befinden sich in der diesjährigen Hitliste viele Friedens-Songs. Beispielsweise „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen (17), „Imagine“ von John Lennon (13) und „Wozu sind Kriege da“ von Udo Lindenberg und Pascal (12).

In der Gesamtliste ist unter anderem die Ukrainische Nationalhymne auf Platz 171 platziert sowie Nicole mit „Ein bisschen Frieden“ auf Platz 35 und John Lennon mit „Give Peace A Chance“ auf Platz 32. Auch der neue Pink Floyd Song „Hey Hey Rise up“, den die Rocklegenden nach 28 Jahren Pause als solidarisches Lied für die Ukraine aufgenommen haben, wurde von den Hörern gewünscht und platzierte sich auf Platz 273.

Für alle, die nicht mithören konnten: Hier sind die finalen Top-Platzierungen …

Mega-Hit-Marathon von Radio Hamburg 2022: Die 20 Lieblingssongs der Hamburger

Platz 20: Edamame – BBNO$ feat. Rich Brian

Platz 19: My Universe – Coldplay x BTS

Platz 18: Blinding Lights – THE WEEKND

Platz 17: Freiheit – Marius Müller-Westernhagen

Platz 16: Bohemian Rhapsody – QUEEN

Platz 15: Summer of 69 – Bryan Adams

Platz 14: Heat Waves – Glass Animals

Platz 13: Imagine – John Lennon

Platz 12: Wozu sind Kriege da – Udo Lindenberg und Pascal

Platz 11: In the dark – Purple Disco Machine and Sophie and the Giants

Platz 10: Infinity – Jaymes Young

Platz 9: Overpass Graffiti – ED Sheeran

Platz 8: Atemlos durch die Nacht – Helene Fischer

Platz 7: ABCDEFU – Gayle

Platz 6: Hamburg Meine Fußballperle – Lotto King Karl

Platz 5: Wellerman – (220 Kid x Billented Remix) Nathan Evans

Platz 4: Shivers – ED Sheeran

Platz 3: Bad Habits – ED Sheeran

Platz 2: Remedy – Leony

Platz 1: Cold Heart (Pnau Remix) – Elton John and Dua Lipa

Die vollständige Liste aller 831 Tophits der Hamburger finden Sie hier.

Die „Radio Hamburg Top 800“ sind eine Erfindung der ehemaligen Radio Hamburg-Volontäre Marzel Becker und Stephan Heller anlässlich des 800. Hamburger Hafengeburtstages im Jahr 1989. Seitdem kam jedes Jahr eine Platzierung zum beliebten Hitcountdown hinzu. (due/cnz)