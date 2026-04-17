Mega-Baustelle auf wichtiger Verkehrachse: Monatelang immer wieder Vollsperrungen

Autofahrer brauchen auf einer Hauptverkehrsstraße in Hamburg starke Nerven. Denn auf der Elbgaustraße stehen ab der kommenden Woche monatelange Sperrungen an.

Die Sanierung der Elbgaustraße geht in die nächste Phase – und bringt massive Einschränkungen mit sich. Ab Montag wird die wichtige Verkehrsachse zwischen Farnhornweg (Lurup) und Niekampsweg/Furtweg (Eidelstedt) abschnittsweise komplett gesperrt. Grund sind umfangreiche Fahrbahnarbeiten, bei denen die Straße grundlegend erneuert wird – inklusive neuer Entwässerung und kompletter Asphaltdecke.

Sperrung der Elbgaustraße: Teilweise als Einbahnstraße befahrbar

Bis Anfang August müssen sich Verkehrsteilnehmer auf mehrere Vollsperrungen einstellen, die jeweils einzelne Abschnitte betreffen. Zwischendurch wird der Verkehr zumindest teilweise als Einbahnstraße in Richtung Süden geführt. In die Gegenrichtung wird großräumig umgeleitet, unter anderem über die Schnackenburgallee und die Kieler Straße.

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Auch Buslinien fahren auf einer geänderten Route, Radfahrer werden über Nebenstraßen umgeleitet. Fußgänger können die Baustellenbereiche meist weiterhin passieren.

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Die Arbeiten sind Teil einer großangelegten Sanierung, die bereits seit 2025 läuft. Komplett fertig soll die Elbgaustraße erst im Mai 2027 sein. (rei)