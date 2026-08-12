Zum spontanen Sonnenfinsternis-Konzert strömten die Hamburger in Scharen – und machten den Abend zum Straßenrave. Dabei kam es zu kuriosen Szenen.

Was für ein Abend im Park Fiction! Nach der überraschenden Ankündigung ihres Gratis-Konzerts hat die Hamburger Techno-Marchingband Meute am Mittwochabend für Ausnahmezustand gesorgt. Schon kurz nach Beginn war der Park rappelvoll, die Stimmung: bestens.

Während sich am Himmel der Mond vor die Sonne schob, lieferten die elf Musiker ab 19 Uhr mit ihrem treibenden Brass-Sound den passenden Soundtrack zur Sonnenfinsternis. Vor der Bühne wurde getanzt, gefeiert und geraved.

Rave-Fans treffen auf Sonnenfinsternis-Gucker – und alle tanzen mit

Anzeige

Auch MOPO-Leserin Wiebke (40) war dabei. Die kurze Show dauerte nur bis etwa 19.45 Uhr – doch das reichte völlig aus, um die Menge zum Ausrasten zu bringen. „Es war eine lustige Mischung aus jüngeren und älteren Leuten, alle haben mitgetanzt“, erzählt sie. Die Stimmung sei mega gewesen, der Park voller Menschen.

Mitten durchs Publikum: Meute zieht mit Trompeten, Trommeln und ordentlich Brass-Power durch die Menge. hfr

Besonders kurios: Im Publikum trafen Rave-Fans auf Sonnenfinsternis-Gucker. Viele ältere Hamburger waren eigentlich gekommen, um das Himmelsspektakel zu beobachten. Doch als Meute loslegte, ließen auch sie sich von den Beats mitreißen und tanzten einfach mit.

Anzeige

Meute feiert Sonnenfinsternis-Party – und dreht Musikvideo

Die Überraschungs-Show hatte die Band kurzfristig als Gratis-Konzert zur Sonnenfinsternis angekündigt. Als Special Guest war die US-DJ LP Giobbi dabei. Gleichzeitig nutzte Meute den Abend für einen besonderen Musikvideodreh.

Anzeige

Und die Hamburger ließen sich nicht lange bitten: Die Nachricht vom spontanen Auftritt hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Aus einem spontanen Straßenrave wurde ein rappelvoller Party-Hotspot mit Sonnenfinsternis über den Köpfen und Techno-Brass in den Ohren.

Ein Spektakel gab es also gleich doppelt: oben die Sonne, unten Meute.