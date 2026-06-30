Ein Unfall führt zur einseitigen Sperrung der Rügenbrücke. Autofahrer sollten auf den alten Rügendamm ausweichen.

Die Rügenbrücke – in eine Richtung derzeit voll gesperrt. (Archivbild) picture alliance/dpa | Stefan Sauer

Die Rügenbrücke ist wegen eines Verkehrsunfalls in Richtung Stralsund derzeit voll gesperrt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand, mehrere Fahrzeuge waren beteiligt.

Die Bergungsarbeiten liefen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittag. Der Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr auf der Bundesstraße 96 von der Insel Rügen kommend in Richtung Stralsund kurz vor der Rügenbrücke. Reisende wurden gebeten, den alten Rügendamm zu nutzen. (dpa/mp)