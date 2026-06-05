MDR spart bei „Tatort“ und „Polizeiruf“ – der NDR auch?

Der MDR im Osten Deutschlands will aus Kostengründen drei Jahre lang auf seine beiden Sonntagskrimis „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ verzichten. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat bislang keine entsprechenden Pläne.

„Beim NDR sind aktuell keine Einsparungen in den Bereichen Doku, Spielfilme, Serien, Unterhaltungs- und Quizshows geplant“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

NDR produziert drei „Tatort“-Reihen und einen „Polizeiruf 110“

Im Sendegebiet des NDR laufen drei „Tatort“-Reihen: Hannover mit Maria Furtwängler, der Hamburger Bundespolizei-„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring und Denis Moschitto und der Kieler „Tatort“ mit Almila Bagriacik und Karoline Schuch. Dazu kommt der Rostocker „Polizeiruf 110“ mit Anneke Kim Sarnau und Lina Beckmann.

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Wegen einer angespannten finanziellen Lage will der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) die Produktion neuer Folgen der beiden Krimireihen zunächst aussetzen. Als Grund für die Kürzungen nennt der MDR vor allem die bislang nicht erfolgte Umsetzung der Erhöhung des Rundfunkbeitrags seit Anfang 2025. Bereits fertiggestellte oder vertraglich vereinbarte Produktionen sollen in den kommenden Jahren dennoch ausgestrahlt werden. (dpa/mp)