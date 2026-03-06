Matthiae-Mahl: Merkel mahnt Europa und warnt vor „Aggressor Russland“

Wie kann Europa in Krisenzeiten handlungsfähiger werden? Die einstige Kanzlerin sieht militärische und diplomatische Stärke als Schlüssel – und fordert mehr Unabhängigkeit im Digitalen.

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Länder Europas angesichts der weltweiten Krisen und Kriege zu Einigkeit und Geschlossenheit aufgerufen. „Europa muss sein Schicksal mehr denn je in die eigene Hand nehmen“, sagte die CDU-Politikerin beim Matthiae-Mahl im Hamburger Rathaus vor rund 400 Gästen.

Sie wünsche sich ein Europa, das nach innen und nach außen handlungsfähig sei und mit einer Stimme in der Welt wahr- und ernst genommen werde.

Europa soll sein Schicksal selbst in die Hand nehmen

„Das geht für mich weit über den Sicherheitsaspekt hinaus“, betonte Merkel. Ein geeint handelndes Europa bedeute Eintreten für Demokratie, Rechtsstaat, Menschenwürde, Wohlstand, Arbeitsplätze, aber auch den Schutz der Außengrenzen, der kulturellen Identität und der gemeinsamen Schöpfung. Auch im digitalen Bereich müsse die EU mehr Unabhängigkeit erreichen, „sowohl bei der Software als auch bei der Hardware“.

Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel (r, CDU), Peter Tschentscher (M, SPD), Erster Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg, und Antonio Costa (l), Präsident des Europäischen Rates. picture alliance/dpa/Marcus Brandt Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel (r, CDU), Peter Tschentscher (M, SPD), Erster Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg, und Antonio Costa (l), Präsident des Europäischen Rates.

Merkel betonte, sie wünsche sich im Ukraine-Konflikt, dass die Europäische Union „sowohl als militärischer Unterstützer der Ukraine gegenüber dem Aggressor Russland auftritt – das ist wichtig und unabdingbar –, aber auch ihre diplomatische Kraft für eine Beendigung dieses Angriffskriegs in die Waagschale wirft“. Sie sei schon 2021 der Meinung gewesen, dass Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht allein den USA überlassen werden dürften.

Militärische und diplomatische Stärke essenziell für Europa

„Es geht hier um vitale Interessen Europas“, sagte die CDU-Politikerin. Nur mit beidem – militärischer und diplomatischer Stärke – „werden wir das erreichen, was wir wollen, dass Russland den Krieg nicht gewinnt und somit die Ukraine als souveräner Staat in Frieden und Freiheit eine Zukunft hat“.

Das Matthiae-Mahl gilt als das älteste noch gefeierte Gastmahl der Welt. picture alliance/dpa/Marcus Brandt Das Matthiae-Mahl gilt als das älteste noch gefeierte Gastmahl der Welt.

Unabhängigkeit und Eigenständigkeit der EU könnten allerdings nur dann erreicht werden, wenn die entsprechenden finanziellen Mittel vorhanden seien. „Deshalb sind auch eine intakte und wachsende Wirtschaft sowie die Stärkung des Binnenmarkts und des Handels mit außereuropäischen Staaten essenziell“, sagte Merkel etwa mit Blick auf das jüngste Abkommen mit Indien und den Mercosur-Staaten. (dpa)