Massiver Bus-Streik geht weiter: Hochbahn nennt betroffene Linien

Der Wellenstreik der Gewerkschaft Verdi geht am Donnerstag in die vorerst letzte Runde – und trifft erneut zahlreiche Buslinien der Hochbahn. Fahrgäste müssen sich von Donnerstag, 19. Februar, 3 Uhr, bis Freitag, 20. Februar, 3 Uhr, auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

Nach Angaben der Hochbahn sind 30 von insgesamt 112 Buslinien betroffen. 16 Linien fallen komplett aus, auf 14 weiteren ist nur ein eingeschränkter Betrieb möglich.

Diese Buslinien fallen komplett aus:

8, 9, 10, 11, 27, 116, 118, 160, 162, 167, 255, 260, 263, 368, 608, X35

Die Hochbahn prüft nach eigenen Angaben, ob auf einzelnen dieser Linien zumindest ein stark reduziertes Grundangebot eingerichtet werden kann.

Auf diesen Linien ist nur ein eingeschränkter Betrieb möglich:

12, 16, 23, 25, 28, 31, 105, 168, 171, 261, 554, 567, X22, X27

U- und S-Bahnen sind am Donnerstag nicht vom Streik betroffen. Auch die Hadag-Fähren fahren regulär. Die Hochbahn empfiehlt Fahrgästen, möglichst auf diese Verkehrsmittel auszuweichen.

Aktuelle Informationen gibt es in der HVV-App sowie auf hvv.de und hochbahn.de.