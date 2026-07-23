Das Lokal „Loco Chicken” in der Schanze hat geschlossen - dabei wurde es erst vor einem halben Jahr eröffnet. Jetzt äußern sich die Betreiber gegenüber der MOPO.

Tür zur, Licht aus: Die Schanzen-Filiale der Fast-Food-Kette „Loco Chicken“ im Schulterblatt 36 hat seit wenigen Tagen geschlossen. Die Betreiber berichten der MOPO von „massiven Anfeindungen“ und sogar Steinwürfen. Welche Konsequenzen sie jetzt ziehen.

Bis zur Eröffnung der Filiale Ende November 2025 konnten die frittierten Chicken Wings in Hamburg nur zum Abholen oder Liefern bestellt werden. Das „Loco Chicken” in der Schanze ist der erste Laden mit regulären Sitzplätzen. Derzeit sind die Lichter aus.

In den Sozialen Medien gibt es bereits Spekulationen darüber, ob der Laden am Schulterblatt nun ganz dichtmacht. Auf einem Zettel an der Tür steht: „Technische Störung: Wir haben außerplanmäßig geschlossen.” Aber wie lange dauert diese Störung und was ist kaputt?

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„Loco Chicken” in der Schanze: Anfeindungen und Attacken

„Unser Store im Hamburger Schanzenviertel ist sehr stark gestartet“, sagt eine Sprecherin des Betreibers „Lanch GmbH“ auf Nachfrage. In den ersten vier bis sechs Wochen hätten sie „enorm positives Feedback“ erhalten und die Nachfrage habe die Erwartungen übertroffen.

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An der Tür von „Loco Chicken” in der Schanze hängt ein Zettel. ann-christin busch

Parallel dazu habe es jedoch „massive Anfeindungen aus Teilen des direkten Umfelds“ gegeben. Mitarbeitende seien wiederholt beleidigt und bedroht worden. „Zusätzlich gab es mehrere Fälle von Sachbeschädigung, darunter großflächige Graffiti von mehreren Metern Breite auf unseren Fensterfronten sowie Steinwürfe gegen das Gebäude“, so die Sprecherin weiter.

Neuer Standort für „Loco Chicken“ in Hamburg

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Die Sicherheit und das persönliche Wohlergehen der Mitarbeitenden stehe für das Unternehmen über jedem Standort und über jedem wirtschaftlichen Interesse. „Vor diesem Hintergrund haben wir entschieden, den Betrieb im Schanzenviertel einzustellen“, sagt die Sprecherin.

Insgesamt habe es in Hamburg jedoch viel positives Feedback gegeben. Darum soll bald ein Standort an anderer Stelle in Hamburg eröffnet werden. Wo genau das sein wird, ließ die Sprecherin noch offen.

Die erste Filiale von „Loco Chicken“ des bekannten Rappers Luciano eröffnete in Berlin. Auf der Musikplattform Spotify hat der Berliner, der mit bürgerlichem Namen Patrick Großmann heißt, rund sechs Millionen monatliche Hörer. In Hamburg gab es bis 2025 nur Lieferstandorte, darunter in Rotherbaum, Bramfeld, Sasel und Langenhorn.