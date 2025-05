Das Dach marode, die Technik veraltet und die Piste eine Buckellandschaft: Die überdachte Rad- und Eisbahn in Stellingen hat ihre besten Jahre hinter sich. Doch die Radrennbahn ist die einzige ihrer Art im ganzen Norden und Eissporthallen sind in Hamburg mittlerweile rar. Ein Neubau muss her – darüber sind sich Politik und Bezirk seit Jahren einig. Passiert ist bislang wenig. Jetzt gibt es zwar ein Konzept, doch neue Hindernisse tun sich auf. Wenn Hamburg sich für Olympia bewerben will, muss bald eine Lösung her.