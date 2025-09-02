mopo plus logo
Einige der Balkone an dem Gebäudekomplex in Hamburg-Eimsbüttel sind sichtbar marode. Foto: Marius Röer

  • Eimsbüttel

paidMarode Mietshäuser: Jetzt geht sogar der Bezirk gegen die SAGA vor

Risse im Keller, Risse im Treppenhaus, Risse in den Wohnungen, Schimmel, bröckelnder Putz: Seit Jahren hätten sie all diese Probleme gemeldet, berichteten die SAGA-Mieter des Wohnkomplexes an der Kieler Straße bereits der MOPO. Ein Teil des Gebäudes musste sogar kürzlich geräumt werden – die restlichen Hausnummern sind nach Aussage der SAGA weiterhin bewohnbar. Abgesehen davon scheint es dort aber noch andere Probleme zu geben – immerhin schaltete sich jetzt sogar der Bezirk Eimsbüttel ein.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

