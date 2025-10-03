mopo plus logo
Rad- und Eishalle in Stellingen

Die Rad- und Eishalle in Stellingen hat ihre besten Jahre hinter sich. Foto: Florian Quandt

  • Stellingen

Marode Eishalle Stellingen: Sanierung vom Tisch – Teilabriss geplant

Die neue Eislaufsaison hat bereits begonnen – dieses Jahr jedoch ohne die Eis- und Radbahn in Stellingen. Seit Jahren war bekannt, dass ihr historisches Dach marode ist, jetzt besteht sogar Einsturzgefahr. Für Hamburgs Eissportler und Familien muss eine schnelle Lösung her, denn viele Alternativen gibt es nicht. Jetzt will die Politik endlich eingreifen – was geplant ist:


