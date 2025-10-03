Die neue Eislaufsaison hat bereits begonnen – dieses Jahr jedoch ohne die Eis- und Radbahn in Stellingen. Seit Jahren war bekannt, dass ihr historisches Dach marode ist, jetzt besteht sogar Einsturzgefahr. Für Hamburgs Eissportler und Familien muss eine schnelle Lösung her, denn viele Alternativen gibt es nicht. Jetzt will die Politik endlich eingreifen – was geplant ist:





