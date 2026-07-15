In ihrem Podcast spricht Barbara Schöneberger über eine Begegnung mit Markus Lanz. Dessen Ansage an die Moderatorin macht Starkoch Tim Mälzer fassungslos.

Barbara Schöneberger war früher ein gern gesehener Gast in allen möglichen TV-Formaten. Doch die Fernsehlandschaft hat sich verändert, was auch die 52-Jährige zu spüren bekommen hat. Einige Formate von früher wie „Zimmer frei“ oder „Genial daneben“ gibt es heute nicht mehr.

In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ dachte sie gemeinsam mit Gast Tim Mälzer an frühere Zeiten zurück. Schöneberger gestand: „Ich sitze auch zu Hause und gucke den Nägeln beim Wachsen zu und denke mir: ‚Wäre schön, wenn ich mal wieder eingeladen würde.‘“

Lanz zu Schöneberger: „Mach doch mal wieder was Substanzielles“

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In diesem Zusammenhang erzählte die Moderatorin auch von einer Begegnung mit Markus Lanz, den sie neulich auf einem Flur getroffen habe. „Man ist gar nicht mehr bei dir eingeladen, wenn man nichts Politisches zu sagen hat. Ich würde gern mal wieder mit einem Thema zu dir kommen“, habe sie zum Talkshow-Moderator gesagt. Die Antwort von Lanz sei gewesen: „Mach doch mal wieder was Substanzielles.“

Podcast-Gast Tim Mälzer entgegnete fassungslos: „Hat er original gesagt?“ Schöneberger antwortete: „Ja, das fand ich ganz lustig.“ Das sah der Starkoch allerdings anders. „Ich mag den ja, aber das ist eine Wurst-Ansage“, kritisierte der 55-Jährige den ZDF-Moderator.

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Schöneberger: „Passe ja da nicht mehr rein“

Schöneberger meinte allerdings auch: „Ich passe da ja nicht mehr rein.“ Sie wolle ja auch nicht zu viel machen. „Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht überall bin.“

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Schöneberger war zuletzt im Jahr 2018 Gast in der Sendung „Markus Lanz“. Aktuell moderiert sie unter anderem die NDR-Talkshow. Auch durch den deutschen Vorentscheid beim ESC führt die Münchnerin regelmäßig. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)