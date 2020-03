Maritime Tattoos und besondere Backwaren: Hamburg-Liebe, die unter die Haut geht

St. Pauli -

Franzbrötchen, Seemänner und Meeresgetier: Die Tätowiererin Ines Häßler bringt Hamburg-Liebe unter die Haut. Seit sieben Jahren wohnt die Designerin, Illustratorin und freie Tattoo-Künstlerin „Frau Ines“ in Hamburg. Als sie mit 18 Jahren das erste Mal zu Besuch in der Hansestadt war, wusste sie direkt: Hier will ich mal leben. Die Faszination für Hamburg hat sie gepackt – und mittlerweile zaubert sie ihren Kunden die schönsten maritimen Motive unter die Haut.

„Das beliebteste Hamburg-Motiv ist das Franzbrötchen“, sagt Frau Ines. Das Lieblingsgebäck der Hamburger hat sie schon oft gestochen. Sie selbst hat einen kleinen Anker am rechten Arm – das Tattoo entstand direkt, als sie nach Hamburg zog. Die maritimen Einflüsse Hamburgs finden sich in vielen Motiven wieder: Seemänner, Muscheln, Quallen und Meerjungfrauen.

URL zum Kopieren Quallen entwirft Frau Ines gerne, das beliebte Motiv lässt viel Raum für Kreativität. Frau Ines Foto: Das Franzbrötchen ist nicht nur das Lieblingsgebäck der Hamburger, sondern auch ein sehr beliebtes Tattoo-Motiv. Frau Ines Foto: Die Krake hat sich das Steuerrad geschnappt. Frau Ines Foto: Frau Ines tätowiert gerne alles, was aus dem Meer kommt. Frau Ines Foto: Ein Blauwal im Hamburger Hafen? Wohl eher unwahrscheinlich. Aber trotzdem ein schönes Motiv. Frau Ines Foto: Bei den Wünschen der Kunden sind keine Grenzen gesetzt. Frau Ines Foto: Lust auf ein leckeres Fischbrötchen vom Fischmarkt? Frau Ines Foto: Krabben-Alarm! Frau Ines Foto: Von Hamburg ab auf die hohe See! Aber Vorsicht vor Seeungeheuern. Frau Ines Foto: Unser Herz schlägt für Hamburg. Frau Ines Foto:

Wer sich für Hamburg unter die Nadel legt? Ganz unterschiedlich: Menschen, die lange in Hamburg gelebt haben und wegziehen, Menschen, die hier leben oder Menschen aus dem Süden, die ein Faible für den Norden haben. Viele wünschen sich ein maritimes Motiv. In letzter Zeit hat sie viele Quallen tätowiert, sagt Frau Ines. Sie selbst liebt alle Motive, die aus dem Meer kommen, ob Pflanzen oder Tiere. Hauptsache, sie kann ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Was macht ein gutes Tattoo aus?

Besonders wichtig ist Frau Ines, dass jedes Kunstwerk einzigartig ist. Sie tätowiert, was ihre Kunden sich wünschen, setzt dabei aber nur eigene Entwürfe um, keine fremden Zeichnungen. Alle Tattoos, die sie sticht, sind Unikate. Es gibt kein Motiv zweimal.

Ihren Stil beschreibt die Illustratorin als naiv und unperfekt. „Und bunt, obwohl ich keine Farbe verwende“, sagt sie. Die fast schon minimalistischen Tattoos sind trotzdem verspielt – feine Linien, schwarz-weiße Detailverliebtheit.

Hamburg trifft Mexiko

Angefangen hat Frau Ines mit feinen Illustrationen auf Vintage-Porzellan. Ihre Inspiration für die Totenkopfmotive kommen vom mexikanischen Volksfest „Dia de los Muertos“ (Tag der Toten). Mittlerweile hat sich die Künstlerin aber auch mit ihren maritimen Motiven einen Namen gemacht: Sie bekommt viele Anfragen, auch aus der Schweiz und Österreich. „Es ist das größte Kompliment, wenn Menschen deine Entwürfe für immer unter der Haut tragen wollen“, sagt sie stolz.

Eigentlich hat sie nie daran gedacht, ihre Illustrationen auch zu tätowieren. Darauf gekommen ist sie erst durch ihre Kunden. Frau Ines hat viel auf Designmärkten ausgestellt – und immer mehr Leute haben nach Tattoos gefragt. Irgendwann kam sie selbst zu der Einsicht: Egal ob auf Haut oder Porzellan, wichtig ist letztendlich die Illustration. Mit dem Tätowieren hat sie ein weiteres Medium gefunden, um ihre Motive umzusetzen. Seit 2016 gibt es Frau Ines‘ Illustrationen auch auf die Haut, mittlerweile ist das Tätowieren ein wichtiger Bestandteil ihrer künstlerischen Arbeit geworden.

Ein Atelier mitten auf St. Pauli

Das Beste an Hamburg: „Die Menschen, die Nähe zum Wasser und die kulturelle Vielfalt“, sagt Frau Ines. Warum die Hansestadt für sie so besonders ist, kann sie schlecht an etwas festmachen. Es ist die Atmosphäre, einfach ein schönes Gefühl und die Menschen, sagt sie.

Mitten im Herzen von St. Pauli liegt das kleine Atelier von Frau Ines, nahe der Reeperbahn. Die Atelier- und Ladengemeinschaft „Vergizzmeinnicht“, die sich die Illustratorin mit zwei anderen kreativen Künstlerinnen teilt, ist gleichzeitig Verkaufsraum für ihr illustriertes Porzellan und privates Tattoo-Studio. Frau Ines wohnt selbst in Eimsbüttel. Das Atelier auf St. Pauli ist genau der richtige Standort für ihre kreative Arbeit: „St. Pauli ist ein kulturell sehr vielfältiges Viertel.“