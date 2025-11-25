mopo plus logo
Marcus Ruddies steht zwischen zwei Trainingssäcken, die von der Decke hängen.

Marcus Ruddies von der ACADEMY Hamburg verrät, warum er in einer Gefahrensituation lieber zur Taschenlampe, als zum Elektroschocker greifen würde. Foto: Marius Röer

paidHamburger Nahkampfprofi gibt Tipps: Das schreckt Täter ab

Am 25. November ist internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Wenn einem Gewalt widerfährt, sollte man sich unbedingt wehren. Neun von zehn Tätern brechen bei massivem Widerstand ihren Angriff ab. Marcus Ruddies (56) ist im Kampfsport tätig, seit er laufen kann. Angefangen in der Judoschule seines Vaters, heute ist er Leiter der „Academy“ in Hamburg. Neben den Selbstverteidigungskursen, die er gibt, unterrichtet er auch Militär- und Polizeikräfte im Nahkampf. Der MOPO verrät er Selbstverteidigungs-Tipps, um sich selbst besser schützen zu können.


