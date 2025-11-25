Am 25. November ist internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Wenn einem Gewalt widerfährt, sollte man sich unbedingt wehren. Neun von zehn Tätern brechen bei massivem Widerstand ihren Angriff ab. Marcus Ruddies (56) ist im Kampfsport tätig, seit er laufen kann. Angefangen in der Judoschule seines Vaters, heute ist er Leiter der „Academy“ in Hamburg. Neben den Selbstverteidigungskursen, die er gibt, unterrichtet er auch Militär- und Polizeikräfte im Nahkampf. Der MOPO verrät er Selbstverteidigungs-Tipps, um sich selbst besser schützen zu können.





