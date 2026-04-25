Marathon in Hamburg: Alle Sperrungen im Überblick

42,195 Kilometer Strecke quer durch Hamburg: Der 40. Haspa-Marathon am Sonntag ist nicht nur für die Läufer eine große Herausforderung – sondern auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Alle Sperrzeiten im Überblick.

Etwa 40.000 Läufer gehen am Sonntag ab 8.30 Uhr für den Marathon oder den Halbmarathon an den Start. Die Route führt von der Messe bis nach Othmarschen, dann an der Elbe zurück (mit einem besonders teuren Teilstück in Ottensen), die Alster entlang, nördlich am Stadtpark vorbei bis zum Friedhof Ohlsdorf und zurück zum Start.

Marathon: Besser auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen

Alle Straßen auf der Route müssen für den Lauf gesperrt werden. Die Polizei empfiehlt daher, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen – außer auf Busse natürlich. Die werden von den Sperrungen ebenso beeinflusst wie die Autofahrer. Auch die Halteverbotszonen entlang der Strecke sollte man besser im Blick behalten.

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Die ersten Straßen werden ab circa 8 Uhr gesperrt sein. Gegen 17.40 Uhr sollten die letzten Läufer durch sein – und alle Straßen wieder wie gewohnt befahrbar.

Genaue Sperrzeiten beim Marathon im Überblick