Marathon, HSV, Brückenabriss: Auf diesen Straßen wird’s am Wochenende voll

Bauarbeiten, Bundesliga und der Haspa-Marathon: Autofahrer in Hamburg brauchen auch an diesem Wochenende wieder gute Nerven. Etliche Straßensperrungen und zusätzlicher Verkehr durch Großveranstaltungen machen ihnen das Leben schwer – der Überblick.

Für die Abrissarbeiten an der Berlinertordammbrücke wird am Freitagabend um 22 Uhr die Bürgerweide voll gesperrt. Die sechsspurige Straße, die die B5 vom Horner Kreisel mit der B75 zu den Elbbrücken verbindet, soll nach Angaben der Verkehrsbehörde erst in der Nacht zum Montag wieder freigegeben werden.

HSV-Heimspiel und Schlagernacht direkt nebeneinander

Am Samstagmorgen – einen Tag vor dem Haspa-Marathon – werden rund 12.000 Kinder und Jugendliche an verschiedenen Läufen rund um die Messehallen teilnehmen. Für den Nachmittag ist in der Innenstadt eine Demonstration mit 500 bis 2000 Teilnehmern zum Thema Iran angemeldet.

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Ab 18.30 Uhr spielt der HSV gegen die TSG Hoffenheim. Dazu werden rund 55.000 Besucher im Volksparkstadion erwartet. Parallel beginnt in der benachbarten Barclays Arena eine Schlagernacht, die mehrere Tausend Musikfans anlocken dürfte.

Straßensperrungen für Haspa-Marathon an Alster und Elbe

Am Sonntag sind wegen des Haspa-Marathons mit rund 40.000 Teilnehmern zahlreiche Straßen rund um die Außenalster, in der Innenstadt und in Altona gesperrt. Die Polizei empfiehlt, die Veranstaltung über die A1 und A7 oder nördlich über den Ring 3 weiträumig zu umfahren.

Wenn möglich, sollten U- und S-Bahnen genutzt werden. Der Busverkehr werde entlang der Marathonstrecke nur eingeschränkt funktionieren, heißt es von den Veranstaltern. Nutzer der S-Bahn müssen beachten, dass ab Sonntag am Berliner Tor ein Gleis gesperrt ist. Bis zum 16. Mai entfällt nach Angaben der Deutschen Bahn die Linie S5 zwischen Hauptbahnhof und Berliner Tor.

Baustelle an der Süderelbbrücke der A1

Die A7 und der Elbtunnel sind an diesem Wochenende frei, nur die Dauerbaustellen im Bereich Altona und Waltershof werden den Verkehr verlangsamen. Die Ostumfahrung Hamburgs auf der A1 dürfte vor allem am Sonntag schwierig sein. Auf der Norderelbbrücke soll von 5.00 bis 18.00 Uhr in Richtung Bremen nur ein Fahrstreifen frei sein. Die Markierungen auf dem Haupt- und dem ersten Überholfahrstreifen müssen saniert und die Schutzeinrichtung angepasst werden, teilte die Autobahn GmbH Nord mit.

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Vor der Süderelbbrücke sorgt eine weitere Baustelle für Verzögerungen. Die Fahrbahn Richtung Bremen/Hannover verengt sich zwischen Stillhorn und Harburg von drei auf zwei Spuren. Dieser Abschnitt ist seit gut einem Jahr wegen der Verkehrseinschränkungen auf der Norderelbbrücke besonders belastet. Lastwagen aus dem Hafen oder der Hamburger Innenstadt dürfen am Dreieck Norderelbe nicht mehr direkt in Richtung Lübeck/Berlin einschwenken, sondern müssen zunächst Richtung Bremen/Hannover über die Süderelbbrücke fahren und dürfen erst an der Anschlussstelle Harburg kehrtmachen. (dpa/mp)