Mann wirft brennende Blumentöpfe vom Balkon – Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr warf ein Mann vom Balkon eines Wohnhauses in der Eckernförder Straße im Bezirk Altona brennende Blumentöpfe. Zeugen alarmierten die Polizei, die in Begleitung der Feuerwehr mit einem Großaufgebot anrückte und das Haus evakuierte.

Der Mann soll zuvor mit brennbaren Flüssigkeiten hantiert haben, erklärte ein Sprecher der Polizei. Ein Höhenspezialist der Polizei holte den Mann aus der Wohnung und nahm ihn in Gewahrsam. Verletzte und Schäden gab es keine. Warum der Mann brennende Gegenstände vom Balkon warf, ist noch nicht bekannt.

Nun wird der Mann einem Amtsarzt vorgeführt, er soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Polizei und Feuerwehr konnten einschreiten, bevor die Situation eskalierte. (mp)