Ein Mann hat laut Polizei an der Bremer Straße in Harburg versucht, einen Schmuckhändler (56) zu überfallen. Er habe ihm Donnerstagnachmittag Schmuck aus der Hand gerissen und sei geflüchtet – erfolgreich war er dennoch nicht.

Denn der 56-Jährige, der die Wertsachen gerade von einem Juwelier abgeholt hatte, rannte dem Flüchtigen hinterher. An der Einmündung zur Knoopstraße konnte er den Mann stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Er soll Schmuck entrissen haben: Mann kommt in U-Haft

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Den gestohlenen Schmuck hatte der 34-Jährige auf seiner Flucht verloren. Zeugen hatten das Tütchen aufgehoben und es dem Schmuckhändler übergeben, der leicht verletzt wurde, aber nicht ins Krankenhaus musste. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest und mit zur Wache.

Das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 184) übernahm die weiteren Ermittlungen in dem Fall. Die Kripo-Beamten brachten den 34-Jährigen in U-Haft, ein Richter hat inzwischen Haftbefehl erlassen.

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Die Polizei bittet für die weitere Bearbeitung des Falles Zeugen, die den Überfall am Donnerstag gegen 15.30 Uhr mitbekommen haben, sich zu melden – vor allem die, die das Raubgut gefunden und bei der Verfolgung des Verdächtigen geholfen haben. Entsprechendes an Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache.