Großeinsatz der Polizei in Barmbek-Nord: Die Polizei fahndet aus der Luft nach einem Mann. Was bisher bekannt ist.

Der Polizeihubschrauber kreist über Barmbek, zahlreiche Einsatzkräfte sind im Einsatz: Nach einer Auseinandersetzung in der Habichtstraße sucht die Polizei nach einem flüchtigen Mann.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es gegen 14.50 Uhr zwischen zwei Männern zu einem Streit in einer Lokalität in der Habichtstraße. Dabei wurde einer der Männer am Kopf verletzt. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Täter ist seitdem verschwunden, er wird nun von einem Großaufgebot der Polizei gesucht – auch der Polizeihubschrauber „Libelle” ist über Barmbek im Einsatz. Alle freien Kräfte seien zum Tatort geschickt worden, heißt es von einem Sprecher der Polizei.

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Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar, ebenso die Identität der beiden Männer. Die Ermittlungen laufen noch. (mp)