Mann in Hamburg angeschossen – schwer verletzt

Schüsse in Eidelstedt: In der Nacht zu Mittwoch ist auf der Holsteiner Chaussee ein Mann angeschossen worden. Er wurde schwer verletzt.

Die Schüsse fielen um kurz nach Mitternacht: Auf der Holsteiner Chaussee zwischen der Straße Eidelstedter Brook und Halstenbeker Straße ist ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert. Dabei soll ein Mann an den Beinen getroffen worden sein.

Schüsse in Hamburg: Mann schwer verletzt

Die Polizei bestätigte, dass es an der Stelle zu einem größeren Einsatz gekommen ist. Der Mann sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden, teilte ein Sprecher des Lagezentrums mit. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

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Zu den Umständen der Tat in der Holsteiner Chaussee machte die Polizei zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren Angaben. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. (mp)