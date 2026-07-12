Erst muss der Mann einen Metronom-Zug verlassen, dann soll er einen Bundespolizisten mit „Heil Hitler“ gegrüßt haben. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Ein 64-jähriger Mann soll am Samstag am Bahnhof Harburg einen Bundespolizisten laut mit „Heil Hitler“ angesprochen haben – zahlreiche Reisende wurden Zeugen. Was zuvor geschehen war:

Nach Informationen der Bundespolizei hatte das Zugpersonal eines Metronoms den störenden 64-Jährigen wenige Minuten zuvor aus einem Zug verwiesen. Daraufhin führten ihn mehrere Polizisten aus dem Bahnhof.

Im Bereich des Haupteingangs soll sich der Mann gegen 13.20 Uhr mit dem verfassungsfeindlichen Ausruf an den Polizisten gewandt haben. Dieser stand dabei rund fünf Meter von ihm entfernt – er war nicht am Wegführen des Mannes beteiligt gewesen.

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64-Jähriger war der Polizei bekannt

Als die Beamten daraufhin die Personalien des Mannes überprüften, stellte sich heraus: Er war schon mehrfach polizeilich aufgefallen – besonders im Zusammenhang mit Gewaltdelikten. Gegen den Mann wurde nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des „Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen” eingeleitet.

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Er erhielt zudem einen Platzverweis für den Bahnhof Harburg, dann wurde er entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das Landeskriminalamt Hamburg. (mp) (mp