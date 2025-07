„Manchmal passt es doch nicht ganz“: Neuer Block-Chef geht – nach nur fünf Monaten

Das ging ja schnell: Nach nur fünf Monaten braucht die Hamburger Block-Gruppe wieder einen neuen Chef. Carsten Horn, Vorsitzender der Geschäftsführung der Eugen Block Holding GmbH, verlässt das Unternehmen zum 17. Juli 2025. Angeblich „in bestem gegenseitigen Einvernehmen mit Gründer und Gesellschafter Eugen Block“ – doch aus der aktuellen Pressemitteilung der Firma lassen sich grundlegende Meinungsverschiedenheiten herauslesen.

Horn, der erst seit gut fünf Monaten an Bord war, begründet seinen Schritt mit unterschiedlichen Auffassungen über die künftige Ausrichtung des Unternehmens. Er habe erkannt, „dass meine persönliche Veränderungsvorstellung für die Block-Gruppe nicht in vollem Maße mit den Gegebenheiten und strategischen Rahmenbedingungen der Unternehmensgruppe in Einklang steht“, so der scheidende Geschäftsführer etwas verklausuliert.

Unternehmer Eugen Block. dpa | Markus Scholz Unternehmer Eugen Block.

Um gleich danach Klartext nachzulegen: „Manchmal passt es gut – und doch nicht ganz.“ Es sei aber eine reflektierte Entscheidung gewesen, so Horn.

Operative Verantwortung der Block-Gruppe bei erfahrenem Trio

Das Unternehmen und Horn gehen damit zwar getrennte Wege, tun dies aber mit gegenseitigem Respekt. „Wir danken Carsten Horn für sein Engagement in den letzten Monaten, seine Offenheit, seine Klarheit und seine Impulse in die Unternehmensgruppe. Seiner Entscheidung zollen wir großen Respekt“, erklärt Eugen Block. Er wolle mit seinem ehemaligen Mitarbeiter auch nach dem Ausscheiden freundschaftlich verbunden bleiben.

Die operative Verantwortung der Block-Gruppe mit Sitz in Hummelsbüttel liegt nun bei einem erfahrenen Trio: Michael Kafka ist seit 14 Jahren als Chief Financial Officer für Finanzen, Controlling, Bau und IT zuständig. Karl-Heinz Krämer, seit zwei Jahrzehnten im Unternehmen, verantwortet als COO (Chief Operative Officer) die gesamte Lebensmittelsparte inklusive Produktion, Einzelhandel, Foodservice und Nachhaltigkeit. Komplettiert wird das Team durch Julian Pfitzner, der im September 2024 als COO die Bereiche Gastronomie, Hotellerie und Marketing übernommen hat. (tst)