Nach der Premiere seines Theaterstücks über Timmy den Wal erhielt Regisseur Alexander Klessinger Hassnachrichten und Drohungen. Warum und von wem erzählt er in einem Interview mit der „Zeit“.

Die Darsteller Noah Amiri Tomiak (v.l.), Anna Maria Köllner und Anna Krestel während der Aufführung des Theaterstücks um den gestrandeten Buckelwal „Timmy – Die Hope stirbt zuletzt” (Archivbild) picture alliance/dpa | Georg Wendt

Im Theaterstück „Timmy – Die Hope stirbt zuletzt” geht es um den Hype um den in der Ostsee gestrandeten Buckelwal Timmy. Es wurde am 11. Juli 2026 am Hamburger Ernst-Deutsch-Theater uraufgeführt. Dass Regisseur Alexander Klessinger dabei christliche Motive, wie das Kreuz oder das letzte Abendmahl benutzt, wird stark von Anhängerinnen und Anhängern der katholischen Kirche kritisiert. Die Kritik geht so weit, dass mittlerweile die Hamburger Polizei ermittelt.

Im Interview mit der „Zeit” erzählt der Regisseur : „Wir hatten mit Diskussionen gerechnet und waren offen für eine Debatte. Aber das ging dann doch sehr stark unter die Gürtellinie.” Etwa 90 Prozent der Hassnachrichten seien religiös begründet. „Menschen schrieben auf Instagram, Facebook, YouTube oder in persönlichen E-Mails, das Theaterstück sei Satanismus und Blasphemie. Manche forderten, das Stück zu verbieten. Einige drohten mit der Hölle und der Strafe Gottes oder schrieben, man sollte uns ertränken oder durch den Fleischwolf ziehen.”

Besonders weit ging eine Nachricht an einen der Schauspieler: „Du bist dran. Wir machen dich fertig. Du darfst in unserer Gesellschaft nicht mehr leben.“ Daraufhin erstattete der Regisseur Anzeige bei der Polizei. „Die Drohung wurde an die Kriminalpolizei weitergeleitet, die Ermittlungen laufen.“

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Klessinger: „Kunst darf Symbole aus ihrem Zusammenhang lösen“

„Ich kann die Kritik dahingehend nachvollziehen, dass die Eucharistie und der Kreuzestod für Gläubige heilig sind. Aber Kunst darf Symbole aus ihrem Zusammenhang lösen und sie hinterfragen”, sagt Klessinger weiter. „Das Theaterstück geht jedoch über die religiöse Ebene hinaus. Es zeigt die spirituellen Aufladungen und die Diskussion um das Tierwohl.”

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Wird etwas an dem Stück geändert?

Ironischerweise hatten die meisten Menschen, die sich zum Stück geäußert haben, das Stück nicht besucht. „Wer das Stück gesehen hat, versteht, dass es um mehr geht als um das Kreuz. Die Debatte der vergangenen Wochen hat mich darin bestätigt, dass die Inszenierung einen Nerv in der Gesellschaft berührt hat.” Deshalb werde der Regisseur nichts an dem Stück ändern.

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Für die kommenden drei Vorstellungen (am 16. September, 20. September und 11. Oktober) werde aber das Sicherheitspersonal aufgestockt und die anschließende Podiumsdiskussion mit verschiedenen Schwerpunkten erweitert. (mp)



