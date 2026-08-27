„Flughafen-Malaria“ – so wird ein Malaria-Ausbruch genannt, wenn er durch eine importierte Mücke verursacht wird. Wie hoch ist die Gefahr am Hamburger Airport?

Fälle von Flughafen-Malaria sind zwar extrem selten, dennoch kommt es immer mal wieder zu Infektionen. Ein Fall am Frankfurter Flughafen macht just Schlagzeilen: Insgesamt sechs Flughafen-Mitarbeiter infizierten sich mit dem Malaria-Virus. Zwei Personen sind an den Folgen der Infektion verstorben. Wie hoch ist die Gefahr am Hamburger Flughafen?

Grundsätzlich ist ein Ausbruch von Flughafen-Malaria in Hamburg nicht auszuschließen. Diese entsteht, wenn eine infektiöse Anopheles-Mücke mit einem Flugzeug aus einem Malariagebiet eingeschleppt wird. Die Infektion erfolgt dann im Flugzeug, im Flughafen oder in dessen unmittelbarer Umgebung.

Allerdings ist so ein Ausbruch in Hamburg extrem unwahrscheinlich: „Im Gegensatz zum Frankfurter Flughafen verbindet der Hamburger Flughafen bei Direktflügen in erster Linie europäische Ziele“, so eine Sprecherin des Flughafens. „Der Flughafen Frankfurt hingegen ist ein internationales Luftfahrt-Drehkreuz mit entsprechend vielen nonstop Interkontinental-Flügen und deutlich höherem Frachtverkehr.”

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Bislang sei kein Fall von Flughafen-Malaria bekannt, bestätigt auch die Sozialbehörde. „Der Hamburger Flughafen hat derzeit keine Direktverbindungen zu Flughäfen in Malariagebieten. Das Risiko für Mitarbeitende am Hamburger Flughafen wird daher als sehr gering eingeschätzt.”

Problem: Betroffene denken nicht an Malaria

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Nach RKI-Angaben sei der letzte Fall von Flughafen-Malaria im Jahr 2023 und ebenfalls am Frankfurter Flughafen gewesen.

Das Problem bei einer Flugafen-Malaria: „Da die Betroffenen nicht selbst in einem tropischen Gebiet waren und die Symptome unspezifisch sind – etwa Fieber und Magen-Darm-Beschwerden –, wird oft zu spät an eine Malaria-Infektion gedacht“, erklärt Professor Michael Ramharte, Leiter der Sektion Tropenmedizin am UKE. „Meistens treten die Fälle bei Flughafen-Mitarbeitern auf, die in der Gepäck-Logistik arbeiten.“

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Malaria kann komplett geheilt werden

Dabei ist eine schnelle Diagnose und Therapie bei Malaria entscheidend. Der Experte erklärt: „Jede Malaria kann komplett ausheilen – sofern sie rechtzeitig erkannt und behandelt wird.“ Auch eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist in Deutschland nahezu unmöglich. Dies könne nur durch den Austausch von Blut passieren, etwa bei einer kontaminierten Bluttransfusion.

Also: „Kein Grund zur Panik, vor allem in Hamburg!“ Auch mit dem Tropenmedizinischem Institut am UKE und dem Bernahrd-Nocht-Institut sei die Versorgung in Hamburg überdurchschnittlich gut, so Professor Ramharte.

Im Jahr werden rund 100 Personen mit Malaria im UKE behandelt. Von diesen sterben im Schnitt 0 bis 2 Personen, so der UKE‑Mediziner. Immer Fälle, bei denen die Malaria zu spät diagnostiziert wurde. Bei allen Patienten erfolgte die Ansteckung in einem endemischen Land.

„Der tragische Fall aus Frankfurt ist vielleicht eine Erinnerung daran, dass man bei ungeklärten, fiebrigen Erkrankungen auch an die Malaria denken sollte“, mahnt der Experte. Um das zu gewährleisten, werden Flughafen-Mitarbeiter für das Thema sensibilisiert und angehalten, bei entsprechenden Krankheitssymptomen zügig einen Arzt aufzusuchen, so die Sozialbehörde.