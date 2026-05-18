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Eine Wohnung in Hamburg zu suchen ist meistens sehr frustrierend. Eine Maklerin gibt Tipps.

Eine Wohnung in Hamburg zu suchen ist meistens sehr frustrierend. Eine Maklerin gibt Tipps. Foto: IVD/picture alliance/dpa | Christian Charisius

paidMaklerin verrät: So haben Sie eine Chance, eine Wohnung in Hamburg zu finden

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Wer schon einmal eine Wohnung in Hamburg gesucht hat, kennt den endlosen Frust, der damit verbunden ist. Viel zu viele Interessenten treffen auf ein viel zu geringes Angebot. Klar, die besten Wohnungen werden oft über persönliche Bekanntschaften vergeben. Trotzdem gibt es ein paar Tipps, um seine Chance auf eine Wohnung zu verbessern. Die MOPO hat mit Anika Schönfeldt-Schulz gesprochen, Maklerin und Vorsitzende des Immobilienverbands Nord (IVD), die Dos und Don’ts zusammengetragen hat.


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