Maite Kelly gehört heute zu den erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands. Ihren Erfolg verdankt sie jedoch einem besonderen Menschen.

Ohne Roland Kaiser keine Karriere? Maite Kelly verdankt dem Schlagerstar ihren Weg ins Musikgeschäft. Das hat sie am Freitagabend in der „NDR Talk Show” verraten.

„Roland Kaiser schenkte mir eine Karriere, an die ich nie gedacht hätte“, sagte Kelly in der NDR-Show. Für sein Album durfte sie gleich sechs Lieder schreiben. Noch heute vertraue Kaiser auf ihr Talent: Erst kürzlich habe er sie angerufen und um einen neuen Song für ein wichtiges Projekt gebeten.

Für Maite Kelly ist klar: Ohne ihren musikalischen Mentor wäre ihr Weg wohl ein anderer gewesen. „Er ist mein Meister“, sagte sie und ergänzte: „Ohne ihn hätte ich keine Karriere”.

Anzeige

Erfolgreiche Schlagerpop-Künstlerin und Songwriterin

Maite Kelly ist das zweitjüngste Kind der berühmten Kelly Family. Seit mehr als zehn Jahren ist sie auch eine der erfolgreichsten Schlagerpop-Künstlerinnen. Aber auch als Songwriterin feierte sie große Erfolge: Für Roland Kaiser schrieb sie den Hit „Warum hast du nicht Nein gesagt“. Das Lied zählt bis heute zu den bekanntesten deutschen Schlagern.

Anzeige

Im Mai veröffentlichte Kelly ihr Album „24/7“ mit Liedern wie „Der Morgen danach“, „Frei“ und „Ein Kuss in Paris“. (mp)



