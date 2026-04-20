Mai 2026 in Hamburg: Diese drei Events sollten Sie nicht verpassen

Der Mai bringt Hamburg in Bewegung: Mit dem Hafengeburtstag, dem Stadtfest in St. Georg und dem Eppendorfer Landstraßenfest stehen gleich drei große Veranstaltungen an. Ob maritimes Spektakel, buntes Viertelfest oder entspanntes Flanieren – die Stadt zeigt sich von ihrer vielfältigsten Seite.

Veranstaltungen im Mai:

Hafengeburtstag Hamburg

Los geht es vom 8. bis 10. Mai 2026 mit einem der ganz großen Klassiker: Beim Hafengeburtstag rund um die Landungsbrücken und den Hamburger Hafen zeigt sich die Stadt von ihrer maritimen Seite. Dann drängen sich Besucher an der Elbe, schauen Schiffsparaden, gehen an Bord historischer und moderner Schiffe oder bleiben einfach mit Fischbrötchen und Bier irgendwo zwischen Bühne und Wasser hängen.

Feuerwerk über der Elbe: Zum Hafengeburtstag verwandelt sich der Hamburger Hafen jedes Jahr in eine große Bühne aus Licht, Musik und maritimer Kulisse. picture alliance/dpa/Hamburg Messe und Congress GmbH | Alexander Wöckener Feuerwerk über der Elbe: Zum Hafengeburtstag verwandelt sich der Hamburger Hafen jedes Jahr in eine große Bühne aus Licht, Musik und maritimer Kulisse.

Das Fest ist groß, laut und touristisch, aber eben auch genau deshalb für viele Hamburger jedes Jahr wieder gesetzt. Spätestens wenn abends die Lichter auf dem Wasser glitzern, merkt man, warum dieses Wochenende zu den festen Größen im Kalender gehört.

Stadtfest St. Georg

Nur zwei Wochen später, am 23. und 24. Mai 2026, wird die Lange Reihe in St. Georg wieder zur Festmeile. Das Stadtfest passt ziemlich gut zu dem Viertel selbst: lebendig, dicht, bunt und angenehm unaufgeregt in seiner Vielfalt. Zwischen Flohmarktständen, Gastrobuden und kleinen Bühnen kann man sich hier wunderbar treiben lassen, ohne dass es gleich nach geschniegelt durchorganisiertem Großevent aussieht. Gerade das macht den Reiz aus: Man läuft los, bleibt irgendwo hängen, trifft Leute, isst was, hört Musik – und ehe man sich versieht, ist der halbe Tag vergangen.

Eppendorfer Landstraßenfest

Am 30. und 31. Mai 2026 zieht das Eppendorfer Landstraßenfest auf der Eppendorfer Landstraße wieder viele Besucher in den Norden der Stadt. Das Fest gehört zu den etablierten Stadtteilklassikern und hat diese besondere Mischung aus Familienprogramm, Flohmarkt, Livemusik und leicht gediegener Eppendorf-Kulisse.

Das Eppendorfer Landstraßenfest bietet Live-Acts, Flohmarkt und Spaß für jede Altersklasse (Archivbild). imago/Lars Berg Das Eppendorfer Landstraßenfest bietet Live-Acts, Flohmarkt und Spaß für jede Altersklasse (Archivbild).

Trotzdem wirkt es nicht geschniegelt, sondern eher wie ein gut eingespielter Sommertermin, bei dem immer irgendwo etwas los ist. Besonders das Kellner-Rennen sorgt jedes Jahr dafür, dass auch Leute vorbeischauen, die sonst vielleicht nicht wegen Kunsthandwerk und Essensständen gekommen wären.