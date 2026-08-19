Ein „Magnum“-Eis wird in ein Croissant gesteckt – fertig ist der Foodtrend, der ganz Social Media verrückt macht. Zwei Hamburger Gastronominnen verkaufen den Snack.

So simpel war ein Food-Trend schon lange nicht mehr: Auf Instagram und TikTok feiern Menschen weltweit das „Magnum Croissant“. Dafür wird das Ende eines Buttercroissants abgeschnitten, etwas Teig aus dem Inneren herausgeholt und ein klassisches „Magnum“-Eis am Stiel hineingesteckt. Ein Laden in der HafenCity bietet das virale Eis-Sandwich an.

„Alle, die das ,Magnum-Croissant’ bei uns kaufen, halten die Handykamera drauf“, sagt Nelly Boksgorn zur MOPO. Die 30-Jährige ist Mitinhaberin des Cafés „Madame Croissant“ im „Westfield“-Center in der HafenCity. „Wir sind durch TikTok auf den Hype aufmerksam geworden und schnell aufgesprungen.“

Viraler Trend: Gastronominnen aus Hamburg verkaufen das „Magnum Croissant“

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Überwiegend junge Kunden kämen gezielt für das „Magnum Croissant“ (5,50 Euro) in den Laden. „Wir nehmen den Eisstiel heraus, das Croissant wird dann ähnlich wie ein Burger gegessen“, so Boksgorn, die „Madame Croissant“ mit ihrer Kollegin Carla Wiedbrauk betreibt.

Und was macht den Trend so besonders? Fans schwärmen von dem Kontrast zwischen dem buttrigen Teig, der knackigen Schokolade und dem cremigen Eis.

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Bei dem Trend wird ein „Magnum“-Eis in ein Croissant gesteckt – wie hier bei „Madame Croissant“ in der HafenCity. Florian Quandt

Damit reiht sich das „Magnum Croissant“ in die lange Liste der Gebäck-Trends ein – vom „Crookie“ (einem Mix aus Croissant und Keks) über die „Croffle“ (eine Mischung aus Croissant und Waffel) bis hin zum herzhaften Croissant-Burger.

Und einer profitiert von dem aktuellen Hype natürlich besonders: „Wir lieben es, wenn unsere Fans kreativ werden“, äußert sich „The Magnum Ice Cream Company“ dazu. „Wir freuen uns, Teil dieses Sommer-Hypes zu sein.“