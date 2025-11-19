Männliche Hybris: Moderator startet verrückte Flugzeug-Challenge

Kann ein Mensch ohne Pilotenschein ein Flugzeug landen? Fast jeder zweite Mann sagt: Klar! Frauen sind deutlich vorsichtiger. Jetzt testet Radio Hamburg, wie viel an dem großen Gerede wirklich dran ist.

Morgenmoderator John Ment lässt es am Freitag (21. November) krachen – und zwar in luftiger Höhe. Er steigt in eine Cessna 172 der Flugschule Hamburg. Ohne Pilotenschein. Ohne Simulator-Erfahrung. Ohne Notfallplan.

Hintergrund der Aktion ist eine YouGov-Umfrage: Fast jeder zweite Mann (46 Prozent) glaubt, ein Flugzeug ohne jegliche Pilotenausbildung oder andere Vorkenntnisse sicher landen zu können. Bei den Frauen traut sich das nur jede Fünfte (20 Prozent) zu.

John Ment: „Ich gehöre sehr gerne zu den 46 Prozent, die glauben, das zu können“

„Sehr gerne gehöre ich zu den 46 Prozent, die glauben, das zu können! Hauptsache, es klappt dann auch zu 100 Prozent!“, sagt er – halb motiviert, halb selbstironisch. „Als ich meiner Frau Nicola von der Aktion erzählte, meinte sie nur: ‚Wenn John so fliegt wie er Auto fährt, dann gute Nacht!’“

Heißt es am Ende des Tages dann „Pilot … oder tot?“ Klingt nach Drama – ist es aber nicht: Der Flug findet unter strengen Sicherheitsbedingungen statt, ein Profi sitzt selbstverständlich mit im Cockpit.

Radio Hamburg-Moderator John Ment und seine Frau Nicola (Archivbild). picture alliance / Eibner-Pressefoto | EIBNER/Dirk Jacobs Radio Hamburg-Moderator John Ment und seine Frau Nicola (Archivbild).

„Die Studie zeigt sehr deutlich, wie unterschiedlich Männer und Frauen sich selbst einschätzen – und genau diese Alltagspsychologie macht das Thema so spannend für unsere Hörerinnen und Hörer“, sagt Radio-Hamburg-Programmchef Niklas Naujok. „Wir wollten diese große Diskrepanz nicht nur diskutieren, sondern erlebbar machen. Die Frage, ob man ohne Ausbildung wirklich ein Flugzeug landen kann, trifft den Kern dieser Selbstüberschätzung.“

Das könnte Sie auch interessieren: Nach 35 Jahren: Trainer gibt Sportstudio in Hamburg auf – „bin nicht reich, aber…“

Ob Ment am Ende wirklich landet oder seine Selbsteinschätzung zur Bruchlandung wird, erfahren die Hörer am Freitag ab 14 Uhr in der „Stübi-Show“ mit Christian „Stübi“ Stübinger. (mp)