Im Internet teilen Männer Videoaufnahmen von Frauen, die sie mit Smart Glasses in Schwimmbädern gemacht haben. Wie das Bäderland darauf reagiert.

Einfache Smart Glasses mit Kamera gibt es bereits ab etwa 60 Euro. Beworben wird damit die Möglichkeit, schöne Augenblicke sofort einzufangen, ohne das Handy umständlich aus der Tasche holen zu müssen. Entsprechende günstige Modelle finden sich zahlreich im Internet. Doch während die einen die neue Technologie nutzen, um gemeinsame Erinnerungen festzuhalten oder sich mit KI helfen zu lassen, wird sie von anderen missbraucht.

Stellen Sie sich vor, es ist Sommer und Sie liegen im Schwimmbad und wollen sich sonnen. Eine Person läuft mit einer Brille an Ihnen vorbei. Vor drei Jahren hätten Sie sich dabei vermutlich nichts gedacht. Heute stellt sich jedoch schnell die Frage: Werde ich gerade mit einer Smart Glass gefilmt?

Bäderland: keine Fälle mit Smart Glasses in Hamburg bekannt

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Info: Eine Smart Glass ist eine Brille mit eingebauter Technik, zum Beispiel einer kleinen Kamera, Mikrofonen oder einem Mini-Computer. Sie kann Fotos oder Videos aufnehmen, Informationen anzeigen oder mit dem Smartphone verbunden werden, ohne dass man das Handy in die Hand nehmen muss.

Natürlich ist das Phänomen unrechtmäßiger Aufnahmen im Schwimmbad nicht neu. Neu ist jedoch die Technologie, mit der diese Aufnahmen gemacht werden – und sie wird immer besser. „Vor ein paar Jahren gab es das Handy-Thema“, sagt Michael Dietel (41), Pressesprecher des Bäderlands. 2017 führte das Bäderland in einer Testphase Sticker ein, die über die Handykameras geklebt wurden. Heute spielen diese Sticker keine Rolle mehr.

Mittlerweile werde das Bäderland-Personal auch über Smart Glasses, also Brillen mit Kameras und Mikrofonen, geschult. „Sie sind Teil unserer Präventionsschulung“, so Dietel weiter.

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Verbieten will das Bäderland die Brillen jedoch nicht. „Uns sind in Hamburg bislang keine Fälle mit Smart Glasses bekannt. Und wir können nicht bei jedem neuen Gerät sofort neue Regeln schaffen.“ Das Fotografieren von Personen ohne deren Zustimmung sei grundsätzlich verboten – „egal mit welchem Gerät“.

Potsdam geht Smart Glasses an den Kragen

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Die Stadt Potsdam hat Smart Glasses hingegen ausdrücklich in die Haus- und Badeordnung ihrer Bäder aufgenommen. Hintergrund sei, dass vermehrt Aufnahmen in sozialen Medien aufgetaucht seien, ohne dass die Betroffenen davon etwas mitbekommen hätten.

Smart Glasses können Videos und Fotos aufnehmen. IMAGO/Liu Jinhai

Dietel plädiert dafür, dass sich Badegäste beim Personal melden, wenn ihnen etwas komisch vorkommt. „Wenn jemand ein ungutes Gefühl hat, kann er uns jederzeit ansprechen.“ Niemand müsse vermeintliche Täter selbst konfrontieren.

Dietel: „Wollen nicht rückschrittlich ins 19. Jahrhundert“

Schwimmbäder, in denen nur Frauen schwimmen dürfen – wie etwa das Lorettobad in Freiburg – plant das Bäderland auch künftig nicht. „Es geht uns um Inklusion und Integration. Wir wollen nicht rückschrittlich ins 19. Jahrhundert zurück, in dem Männer und Frauen getrennt schwimmen“, sagt Dietel. „Alle Männer unter Generalverdacht zu stellen, darf nicht die Lösung sein.“

Im Jahr 2025 wurden bei Bäderland 16 Fälle sexualisierter Belästigung bzw. Übergriffe festgestellt und 16 Hausverbote ausgesprochen. Die Linkenpolitikerinnen Carola Ensslen und Hila Latifi hatten dazu eine Kleine Anfrage beim Hamburger Senat gestellt. Aus der Antwort geht hervor, dass die Zahl der festgestellten Übergriffe in den vergangenen drei Jahren zurückgegangen ist. Das führt Dietel auf die Präventionsarbeit zurück. Regelmäßige Schulungen und das jährliche Auffrischen des Schutzkonzeptes würden demnach Wirkung zeigen.