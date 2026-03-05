Mädchen am Bahnsteig angesprochen: Hamburger greift ein – und appelliert an Follower

Ein TikToker beobachtete, wie eine Jugendliche am Bahnsteig von einem älteren Mann angesprochen wurde – und mischte sich ein. Von seinen Followern fordert er mehr Zivilcourage.

„Was wolltest du gerade von dem Mädchen da?“, fragt der TikToker Ricardo.stnjv einen Mann an einem Bahnsteig in Harburg. Er filmt sich bei der Konfrontation und stellte das Video am Mittwoch ins Netz. Sein Gegenüber ist nicht zu sehen, nur zu hören: „Gar nix“, antwortet der Mann.

Konfrontation am Bahngleis in Harburg: „Es ist ekelhaft“

Momente zuvor soll der erwachsene Mann ein offensichtlich minderjähriges Mädchen nach ihrem Alter gefragt haben. Als sie antwortete, dass sie gerade einmal 17 Jahre alt sei, habe er nicht locker gelassen. Sich stattdessen noch einmal versichert, ob sie wirklich noch nicht volljährig sei. „Es ist ekelhaft“, sagt Ricardo.stnjv. „Mach sowas nicht!“

@ricardo.stnjv Mehr Zivilcourage bitte! Leider hat niemand etwas gesagt um dem Mädchen zu helfen… Ich lief vorbei, bekam die einseitige Konversation mit, tat so als würde ich sie kennen und stellte mich dazu. Er ist daraufhin direkt gegangen und ich dann quasi hinterher um ihn zur Rede zu stellen weil sorry aber nicht mit mir bzw. nicht in meiner Anwesenheit!! Instagram – Ricardo.stnjv #altona #hamburg #zivilcourage ♬ Originalton – Ricardo.stnjv

In der Videobeschreibung appelliert der TikToker: „Mehr Zivilcourage bitte!“ Seine 11.000 Follower feiern ihn für seinen Einsatz. Viele berichten von ähnlichen Situationen, in denen sie sich jemanden wie Ricardo gewünscht hätten: „Endlich ein Mann, der etwas sagt!“ (mp)