Mädchen belästigt? Hamburger erklärt, was am Bahnsteig passiert ist – „ekelhaft“

Am Bahnhof Altona soll ein Mann Ende Februar eine minderjährige Jugendliche angesprochen und mehrfach nach ihrem Alter gefragt haben. Ein TikToker griff ein und filmte sich dabei mit seinem Handy. Nun meldet sich Ricardo Stano mit einem neuen Video zu Wort: Er reagiert auf die zahlreichen Kommentare – und erklärt, was wirklich passiert ist.

In einem Video auf Instagram und TikTok zeigte Ricardo Stano, wie er den Mann am Bahnsteig zur Rede stellt. Zu sehen ist dieser allerdings nicht – nur seine Stimme ist zu hören. Der Clip vom 27. Februar erreichte auf Instagram weit mehr als eine Million Nutzer. In den Kommentaren loben viele ihn als Beispiel für Zivilcourage. Er selbst ruft seine Follower dazu auf, in ähnlichen Situationen nicht wegzuschauen, sondern einzuschreiten.

Mädchen am Bahnhof angesprochen: TikToker täuschte vor, sie zu kennen

Viele fragten sich, was genau passiert war, bevor er anfing zu filmen. Deshalb legte der TikToker am Freitag mit einem zweiten Video nach und schilderte den Vorfall genauer. Als die Jugendliche ihr Alter nannte, habe der Mann auffällig erfreut reagiert. Ricardo nahm Blickkontakt zu dem Mädchen auf, begrüßte sie und tat so, als würde er sie kennen. Daraufhin sprach er den Mann an – dieser ging zunächst weiter. Nachdem sich die 17-Jährige bei ihm bedankt hatte, stellte der TikToker den Mann schließlich zur Rede. „Ich dachte: Wie ekelhaft kann man sein?“, erzählt Ricardo.

Doch es gibt auch kritische Reaktionen. Einige spekulieren, der Mann sei kein Deutscher gewesen oder es habe sich gar nicht um Zivilcourage gehandelt. Vorwürfe, das Video sei inszeniert, weist Ricardo zurück: Er habe bewusst gefilmt, um auf Zivilcourage aufmerksam zu machen – ein Thema, das ihm nach eigenen Angaben seit Jahren wichtig ist. Schon „200 Mal“ habe er in ähnlichen Situationen eingegriffen, erzählt er. (mp)