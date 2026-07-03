In 15 Fällen wurde er der sexuellen Belästigung für schuldig gesprochen – der Angeklagte ging in Berufung. Das Urteil fiel jedoch anders aus als erhofft.

Es ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige Justizhauptsekretär (59) wegen der Vorfälle in einem Gerichtssaal sitzt. Nachdem er im Oktober 2024 wegen sexueller Belästigung in 15 Fällen zu 140 Tagessätzen verurteilt worden war, ging es am Donnerstag vor dem Landgericht in die nächste Runde. Der Angeklagte legte Berufung ein – doch der Ausgang dürfte nicht in seinem Sinne gewesen sein.

Es geht um Vorfälle zwischen Anfang Januar und Mitte April 2023. Als Ausbilder bei der Staatsanwaltschaft soll Klaus J. seine Machtposition ausgenutzt haben. Es geht um 15 Fälle. Eine Auszubildende soll er mindestens dreimal über den Rücken auf Höhe des BHs gestrichen und sie in einer Pause unsittlich berührt haben. Eine weitere soll er sechsmal sexuell motiviert über die Kleidung gestrichen haben. Zudem soll er eine weitere Auszubildende bei einem gemeinsamen Einkauf an den Hintern gegriffen haben. „Es war ein Unterordnungsverhältnis”, betonte die Staatsanwältin. Der Beamte ist inzwischen nicht mehr im Dienst, die Frauen haben laut Anklage Angst davor, dass er zurückkehren könnte.

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Gegen das Urteil vom Oktober 2024 – 140 Tagessätze à 60 Euro – wehrt er sich nun. Sein Ziel in der Berufungsverhandlung: Er strebt an, dass die Strafe auf 90 Tagessätze reduziert wird, um einen Eintrag ins Führungszeugnis zu vermeiden.

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Vor Gericht gibt sich Klaus J. kooperativ. Er bietet den Frauen eine finanzielle Entschädigung an und betont, ihnen erneute Aussagen als Zeuginnen ersparen zu wollen. Eine persönliche Entschuldigung sei nur wegen des Kontaktverbotes nicht zustande gekommen. Gleichzeitig sagt er, dass er sich gewünscht hätte, dass die Frauen mit ihren Vorwürfen direkt zu ihm gekommen wären.

Das Urteil: Keine Milde bei den Tagessätzen

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Doch das Urteil des Gerichts fällt nicht wie von ihm gehofft aus: Die gewünschten 90 Tagessätze bleiben aus. Stattdessen verurteilt die Richterin den Angeklagten zu 125 Tagessätzen in Höhe von weiterhin 60 Euro. Damit gilt Klaus J. offiziell als vorbestraft – eine Entscheidung, die auch Auswirkungen auf seine beamtenrechtliche Stellung und seine Pension hat.

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Bei der Urteilsverkündung rechnet die Richterin dem Angeklagten seine bisherige Straffreiheit, sein Geständnis sowie die Belastungen durch die öffentliche Berichterstattung zugute. Echte Einsicht habe sie jedoch nicht gesehen.

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Der Angeklagte J. hat nun eine Woche Zeit, das Urteil anzufechten und in Revision zu gehen.