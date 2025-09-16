Machtmissbrauch und Sexismus: Ärzte beklagen Klinik-Alltag in Hamburg

Machtmissbrauch, rassistische und sexistische Kommentare: Laut einer Umfrage des Marburger Bundes haben viele Hamburger Klinikärzte negative Erlebnisse gemacht. Der Ärzteverband hat nun klare Forderungen.

„Die Machtstrukturen in Kliniken sind ungesund. Kaum eine andere Branche ist durch eine so starke Machtkonzentration bei gleichzeitiger Abhängigkeit von Vorgesetzten geprägt“, sagt Dr. Pedram Emami, 1. Vorsitzender des Marburger Bundes (MB) Hamburg und Präsident der Ärztekammer Hamburg.

Umfrage zu Machtstrukturen in Hamburger Kliniken

Der Marburger Bund, nach eigenen Angaben der größte deutsche Ärzteverband und Deutschlands einzige Ärztegewerkschaft, hatte im Juli eine Umfrage zu Machtstrukturen und Führungskultur in Kliniken der Hansestadt durchgeführt. Rund 500 Ärztinnen und Ärzte nahmen daran teil.

87 Prozent der Befragten haben nach eigenen Angaben Machtmissbrauch oder ungerechtfertigte Einflussnahme in der Klinik erlebt oder beobachtet – 36 Prozent vereinzelt, 51 Prozent sogar mehrfach. Zudem gaben 81 Prozent an, im Laufe ihrer ärztlichen Tätigkeit mit rassistischen, sexistischen oder anderen sachfremden Kommentaren konfrontiert gewesen zu sein.

Sexistische und rassistische Kommentare

Befragte gaben unter anderem an, nach der Farbe ihrer Intimbehaarung gefragt worden zu sein. Auch Äußerungen wie „Wie wollen Sie Fachärztin werden, Sie haben ja nicht mal einen Mann?“ und „Als Frau sollte man nicht in den OP, da muss man sich konzentrieren und darf mit den Gedanken nicht bei der Familie sein“ sollen gefallen sein. Zudem sei gesagt worden, dass die Beförderung einer Kollegin nicht möglich sei, „weil sie aufgrund ihres Migrationshintergrundes sicher bald viele Kinder bekomme“.

Kritik gab es auch an der Besetzung von Führungspositionen: Mehr als die Hälfte der Befragten (52 Prozent) beurteilt diese in ihrer Klinik als intransparent und kaum an objektiven Kriterien orientiert. Zudem geben 54 Prozent an, dass Führungspositionen kaum oder gar nicht divers besetzt seien.

Machtmissbrauch laut Marburger Bund „strukturell verbreitet“

„Unsere Umfrage zeigt: Machtmissbrauch ist strukturell verbreitet – das sind keine Einzelfälle“, sagt Katharina von der Heyde, Geschäftsführerin des MB Hamburg: „Misogyne, sexistische, aber auch homophobe und rassistische Kommentare gehören leider auch 2025 noch zum Alltag vieler Ärztinnen und Ärzte. Das muss sich endlich ändern – und deshalb wollen wir das noch mehr öffentlich machen.“

Der MB-Vorsitzende Emami ergänzt: „Wir brauchen mehr Transparenz bei Stellenbesetzungen, Vielfalt in Führungspositionen und eine kooperative Arbeitskultur, die auch für die junge Ärztegeneration attraktiv ist.“ (dpa/mp)