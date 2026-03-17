Mehr als 60 Meter hoch, mit verspiegelten Glasflächen und 60-Millionen-Euro teuer. Solch ein Luxushotel sollte längst am Harburger Veritaskai in den Himmel ragen. Jetzt – zehn Jahre nach der Ankündigung – sind die Pläne endgültig gescheitert. Und das sind nicht die einzigen dunklen Wolken über dem Binnenhafen. Zwei Grundstücke, auf denen Wohnungen und Gewerbe entstehen sollten, sind laut Politik mittlerweile zu Spekulationsobjekten verkommen – sie gehören einer Tochter der Adler-Gruppe, die auch das Holsten-Areal bebauen wollte.





