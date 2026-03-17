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Hotel für Binnenhafen geplatzt

So sollte das Hotel für den Harburger Binnenhafen aussehen – doch das Projekt bleibt ein Luftschloss. Foto: Trautenhahn/BEST WESTERN Raphael Hotel Altona | Tautenhahn

  • Harburg

paidLuxushotel gescheitert – andere Flächen werden zu Spekulationsobjekten

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Mehr als 60 Meter hoch, mit verspiegelten Glasflächen und 60-Millionen-Euro teuer. Solch ein Luxushotel sollte längst am Harburger Veritaskai in den Himmel ragen. Jetzt – zehn Jahre nach der Ankündigung – sind die Pläne endgültig gescheitert. Und das sind nicht die einzigen dunklen Wolken über dem Binnenhafen. Zwei Grundstücke, auf denen Wohnungen und Gewerbe entstehen sollten, sind laut Politik mittlerweile zu Spekulationsobjekten verkommen – sie gehören einer Tochter der Adler-Gruppe, die auch das Holsten-Areal bebauen wollte.


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