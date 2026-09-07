Luxus, Skandale, Millionen: Hamburgs Ex-Partylöwe sagt wieder Ja

Detlef Fischer feierte mit Promis, lebt im Luxus und sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Jetzt hat der Hamburger Multimillionär mit 72 Jahren noch einmal geheiratet.

Hanseaten auf der Wiesn: Detlef Fischer und seine einstige Angebetete auf dem Oktoberfest. Im Jahr 2015 verletzte sie einen Lkw-Fahrer im Streit lebensgefährlich. Stephan Schraps/all4prices

Rosen aus dem Flugzeug, wilde Partys, prominente Freunde – Detlef Fischers Leben lieferte über Jahre reichlich Stoff für die Klatschspalten. Später folgten Skandale und juristische Schlagzeilen. Nun beginnt für den einstigen Hamburger Partylöwen ein neues Kapitel.

Detlef Fischer (72) hat am 29. August seine Partnerin Christine Müller (42) geheiratet. Rund 100 Gäste sollen bei der Feier unter dem Motto „Fisherman Island“ dabei gewesen sein, berichtet die „Bild“. Nach der standesamtlichen Trauung ging es per Barkasse über die Elbe zu einer Eventlocation, wo noch eine freie Trauung stattfand.

Bei Fischer ging Hamburgs Schickeria ein und aus

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Fischer gehörte lange zu den bekanntesten Partylöwen der Stadt. Die MOPO schrieb bereits 2016 über seinen Aufstieg und Absturz. Nach dem Verkauf seines IT-Unternehmens für rund 440 Millionen Euro bewegte er sich mitten in der Promi-Welt, betrieb den Nachtclub „Insel“ und feierte mit Größen wie Boris Becker und Udo Lindenberg. Auch Skandalsenator Ronald Barnabas Schill war Stammgast. Einmal ließ er sogar rote Rosen aus einem Flugzeug über einem Hamburger Restaurant regnen.

Später geriet jedoch auch sein privates Umfeld in die Schlagzeilen: 2015 verletzte Fischers damalige Verlobte auf dem Münchner Oktoberfest einen Mann mit einem Messer lebensgefährlich. Sie wurde später wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Fischer selbst akzeptierte 2018 einen Strafbefehl wegen Anstiftung und Beihilfe zur falschen uneidlichen Aussage.

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Auch später geriet Fischer noch einmal unfreiwillig in die Schlagzeilen: 2020 wurde in seine damalige Luxusvilla am Rondeelteich eingebrochen, während er mit seiner Familie im Urlaub war. Die Täter erbeuteten Schmuck und Uhren im Wert von rund einer Million Euro; Fischer hatte seine Alarmanlage zuvor ausgeschaltet, weil sie häufig vom Hund ausgelöst worden war.

Nun beginnt für den 72-Jährigen offenbar ein neues Kapitel. Mit Christine Müller hatte sich Fischer Mitte Juni erstmals öffentlich im Hamburger „Fischereihafen Restaurant“ gezeigt. Gut zwei Monate später folgte die Hochzeit. Seine Vorliebe für Luxus ist geblieben, denn Fischer gilt zudem als leidenschaftlicher Autosammler. Zu seiner Sammlung gehört unter anderem ein Ferrari 275 GTB im Wert von mehreren Millionen Euro. (apa)